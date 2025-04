Choquehuanca: “La unidad del pueblo boliviano ya está despertando a los rebeldes con sabiduría”

El vicepresidente David Choquehuanca destacó el valor de la unidad nacional y la recuperación de la identidad cultural como ejes del proceso de descolonización que impulsa el Gobierno.

Fuente: ABI

“Hemos decidido construir el Estado Plurinacional con nuestra Wiphala, para construir unidad, para despejar el racismo, el individualismo, la codicia; para volver al amuyu, para volver a nuestro sarawi, para sentir orgullo de nuestras raíces, de nuestra cultura. Una planta sin raíces no crece, no florece, no da frutos, se muere. Por eso es importante recuperar nuestra identidad; la unidad del pueblo boliviano ya está despertando a los laramas, los rebeldes con sabiduría”, afirmó.

Choquehuanca participó del inicio de obra del Centro de Salud con Internación Arapata, en el municipio de Coripata, ubicado en el norte de La Paz,

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Durante el acto, organizado por pobladores de esta región yungueña, Choquehuanca abordó el manejo de los recursos públicos y llamó a la ciudadanía a ejercer un rol activo en la fiscalización.

“La contratación de los servidores públicos se debe a ese pueblo que se levanta a 03h00 y se acuesta a las 23h00 o 00h00. Son ustedes los que generan la economía de este país, y lo único que hacemos las autoridades, lo único que hacen los directores, es administrar la plata del pueblo”, afirmó la autoridad, citada en un reporte institucional.

Reiteró además que el proceso de descolonización va más allá de la transformación estructural del Estado, e implica una liberación mental y cultural.

“Nuestro proceso se llama proceso de descolonización. Necesitamos descolonizar de la mente el individualismo, la codicia, el racismo, el odio, la envidia”, señaló.

En ese marco, hizo un llamado a fomentar una nueva generación de líderes comprometidos con valores éticos y sociales. Asimismo, apeló a la unidad y a la formación política como condiciones esenciales para avanzar como país.

“Necesitamos nuevos liderazgos que ya no engañen a su pueblo, que tampoco dejen engañar a su pueblo. Necesitamos nuevos liderazgos que no roben, que no calumnien, que no menosprecien, que no tengan odio (…). Si no nos unimos, hermanos, y si no promocionamos nuevos liderazgos, no vamos a avanzar como nación”, precisó.

El acto contó con la participación del alcalde de Coripata, Julio Salinas, autoridades nacionales y regionales, representantes de organizaciones sociales, vecinos, profesores y estudiantes. La jornada fue realzada con danzas típicas de la región.

GMM/MC