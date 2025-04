Claure dice que donará un sistema de control del voto para evitar «fraude» y ratifica respaldo al mejor candidato opositor

«El MAS ha cometido fraude en 2019 y no me sorprendería que lo vuelvan a hacer. Entonces, el trabajo como bolivianos va a ser asegurarnos que no haya fraude», sostuvo el empresario boliviano.

eju.tv / Video: No Mentirás

El empresario Marcelo Claure ratificó este martes que respaldará al candidato mejor posicionado de la oposición con el objetivo de vencer al Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones presidenciales programadas para el 17 de agosto de este año.

En ese contexto, anunció que donará un sistema para el control del voto con la intención de evitar un posible «fraude electoral» en los comicios.

Indicó que para ese fin conversó con la líder opositora de Venezuela María Corina Machado para revisar el «modelo» que utilizaron en los comicios presidenciales del año pasado en ese país, un proceso en el que se denunció «fraude».

«Estamos trabajando en eso», dijo Claure, quien aclaró que se trata de una «donación» de su parte «para que veamos en cada mesa de que no haya fraude».

«El MAS ha cometido fraude en 2019 y no me sorprendería que lo vuelvan a hacer. Entonces, el trabajo como bolivianos va a ser asegurarnos que no haya fraude», sostuvo.

Estos y otros anuncios fueron presentados en la entrevista que el empresario boliviano concedió al programa No Mentirás que se difunde por la red RTP.

Claure ha vuelto a ratificar su intención de respaldar con los medios a su alcance al candidato opositor mejor posicionado, que en este caso es Samuel Doria Medina, según su reciente encuesta, aunque consideró que sería ideal una alianza del empresario con Jorge Tuto Quiroga, Manfred Reyes Villa y Chi Hyun Chung.

«Ayudaría al que tenga posibilidades de ganar, pero repito, todos dicen de que si es necesario salirse de las elecciones para apoyar a un candidato único, absolutamente todos se han comprometido a hacer eso, (aunque) de diferentes maneras», sostuvo.

«Tengo mucha fe de que van a cumplir la palabra de que va a haber un candidato único que es lo que se necesita para poder ganar las elecciones. Si no hay un candidato único tenemos un riesgo muy grande», advirtió.

En su juicio, «lo preocupante es que el 90%» de los encuestados «quiere un cambio, y el 80% anhela un cambio radical». «Buscamos un líder que transforme todo», sostuvo.

En ese marco, Claure también reiteró sus cuestionamientos al modelo económico del MAS, del Gobierno del presidente Luis Arce y del líder cocalero Evo Morales, a quienes responsabilizó de la crisis que enfrenta el país.