El empresario Marcelo Claure pidió anoche acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI) para salir de la crisis y dijo que no hay “nada a corto plazo” que nos pueda “salvar” de la situación en la que se encuentra el país actualmente.

“Seamos clarísimos. El político que dice que no necesita el Fondo Monetario Internacional está mintiendo”, aseveró el empresario en una entrevista con No Mentiras.

Además, el empresario planteó bajar la subvención y manejar de manera diferente el tipo de cambio del dólar, porque “es complicado” la liberación de la divisa extranjera en este contexto de crisis que atraviesa el país.

“Complicado. Hay dos filosofías sobre liberar, pero el dólar se tiene que mover un poco más a la realidad. Es criminal mantener un dólar a 6.96 cuando no tienes la moneda para respaldarlo”, afirmó.

Añadió que el país no está “listo” para liberar el tipo de cambio, porque se creará un problema “muy grande”. Sin embargo, reiteró que se debe manejar de manera diferente.

El empresario acusó también al expresidente Evo Morales de ser el principal responsable de esta crisis e indicó que éste tiene el 80% de culpa del “hueco en el que estamos” y el presidente Luis Arce el 20% restante.

Para sustentar esta afirmación, el empresario señaló que Morales fue elegido después de las inversiones que hicieron los gobiernos anteriores, más conocidos como neoliberales.

“Evo Morales recibe un país con la segunda reserva de gas natural más grande en América Latina, después de Venezuela, (tenía) una de las grandes reservas en el mundo. El precio más alto de gas natural y dos mercados, el argentino y Brasil”, señaló.

Ante ello, dijo que en la gestión de Morales entró a Bolivia una cantidad de dinero que “jamás” había entrado y él comenzó a gastar de la misma manera.

Explicó que, en 2014, el mundo empezó a cambiar, pero el gobierno de Morales “no invirtió” en exploración.

“(En esa gestión) se comienza a caer la cantidad de gas natural que podemos exportar. ¿Qué haces tú si tu sueldo se comienza a caer? Gastas menos. (Pero) al revés, (Morales) comienza a gastar. Y hoy día tenemos el déficit fiscal”, cuestionó.

Ante ese gasto desmedido, el empresario señaló que Bolivia es el segundo país “peor” manejado del mundo y con una economía que también es manejada de “manera irresponsable”.

“Por eso comienza el 2014, porque ahí comienza el déficit fiscal”, reiteró.

Aseveró que Morales se gastó “todos los ahorros y las reservas nuestras” en vez de ahorrarlas. Acotó que, tras terminar con los ahorros, él comenzó a imprimir dinero de manera irresponsable.

“Lo que ha hecho con Bolivia en el manejo económico va a ser estudiado por muchos años como el peor manejo económico”, sentenció.

Según Claure, él pensó que Morales “lo estaba haciendo bien”, porque veía la aspiración de la clase media. “Claro, lo has hecho bien porque has heredado una bonanza de gas natural que no has sabido aprovechar”. Indicó que se tiró la plata en empresas “inútiles que hoy no sirven para nada”.

“¿Para qué necesitamos un satélite? ¿Para qué todas esas empresas inútiles (como) ingenios azucareros que no funcionan, plantas de mil millones de dólares que no funcionan?”, cuestionó.

Asimismo, criticó al presidente Arce e indicó que en vez de darse cuenta del desastre que dejó Morales, lo hizo fue peor y “siguió gastando”. “Todavía miente que el país está económicamente bien”.

“No entiendo cómo una persona (hace estos manejos), tiene que ser un psicópata para ponerse en la televisión y decir a la gente estamos bien, la economía va bien. Es la mentira más grande. Yo no entiendo cómo los bolivianos aguantan eso”, señaló.