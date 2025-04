El empresario boliviano Marcelo Claure afirmó que, si el Bloque de Unidad no resuelve sus peleas internas y se une, apoyará al candidato que él crea que tiene mas posibilidades de ganar en las elecciones generales de este año.

“Yo seguiré de cerca este proceso. Si no se unen, apoyaré con todo —financieramente, moralmente y con mi trabajo— al candidato que crea que tiene la mejor posibilidad de ganar. Haré todo lo que esté a mi alcance para que esa persona sea presidente”, escribió en sus redes sociales.

Asimismo, afirmó que se siente decepcionado porque “se está perdiendo la oportunidad” de sacar al Movimiento Al Socialismo (MAS) del gobierno, luego de 19 años.

Marcelo Claure

Claure abordó el tema en medio de peleas fuertes entre los miembros del Bloque de Unidad, principalmente entre los precandidatos Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga.

“Siento una profunda decepción por cómo se está desperdiciando esta oportunidad histórica. (…). Tenemos la oportunidad de terminar con 19 años de miseria del MAS. Todos los candidatos de la oposición, en privado, me han dicho lo mismo: que están dispuestos a hacerse a un lado, que Bolivia está por encima de sus ambiciones personales”, escribió en sus redes sociales.

Basado en los resultados de su encuesta, el además presidente del club Bolívar dijo que el 90% de la población “quiere un cambio” y que dos tercios “votarían por un solo candidato de oposición, sin importar quién sea”.

“El país está listo. ¿Y ustedes?”, preguntó a los miembros de dicho bloque.

Bloque de Unidad

La crisis en el Bloque de Unidad se ahondó en el último tiempo y las diferencias radican en la “legalidad” de la encuesta para definir la candidatura “única” de la oposición.

Por un lado, Doria Medina informó del inicio de la consulta el sábado y dijo que los resultados serán usados de manera “interna”. Por su parte, Quiroga calificó la encuesta de “ilegal” por estar “fuera del tiempo” previsto para esa actividad en el calendario electoral rumbo a las elecciones generales de agosto.

Incluso, el domingo, el expresidente envió una carta al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la que advierte que la encuesta “es ilegal” y que es de Doria Medina, porque “él la pagó”.

“En vez de apoyar lo que la gente quiere, han comenzado a pelear entre ustedes, insultarse, y a hacer el ridículo. Me pidieron no hacer primarias porque el MAS las iba a manipular. Les hicimos una Super Encuesta. Los resultados son clarísimos: Bolivia les está gritando que se unan”, reflexionó Claure en su publicación.

Como otros opositores, Claure advirtió que, si no hay unidad, hay el “riesgo” de que el MAS vuelva al poder.

“Si el MAS gana, no habrá una segunda oportunidad. Ustedes no solo pasarán a la historia como quienes traicionaron a su país, sino que probablemente acabarán exiliados o presos, porque el MAS no perdona”, complementó.