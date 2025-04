Cocaleros dan 48 horas de plazo para que se encarcele al policía que provocó la muerte de un dirigente; advierten con bloqueos

Los representantes de este sector han lanzado advertencia contra las autoridades por la muerte de Jhonny Cruz, durante una intervención policial

Los cocaleros del trópico de Cochabamba dan un plazo de 48 horas para que las autoridades encarcelen al policía que disparó y provocó la muerte del dirigente Jhonny Cruz, durante una intervención donde se reportó un cruce de fuego.

“Damos 48 horas al fiscal departamental para que él meta a la cárcel a este autor porque se sabe ya, sabemos nosotros, es el sargento Guery L.B., el autor del disparo de con armas de fuego a nuestro compañero”, indicó Eulogio Franco, dirigente de la Federación del trópico.

El sector afirmó que sus bases están molestas por lo que no se hacen responsables de sus actos y de lo que vaya a pasar más adelante.

“No nos hacemos responsables de lo que vaya a pasar, cumplimos esta responsabilidad haciéndole saber al pueblo boliviano, a la opinión pública, que después no nos vengan que solo los dirigentes son los encabezadores, la base está enardecidas; mataron a un dirigente joven, que era su representante y no estamos dispuestos, la base no está dispuesta para aceptar este hecho”, dijo el dirigente Nicolás Rodríguez.

Ante esto, no descartan en asumir un bloqueo de carreteras o expulsar nuevamente a la Policía del trópico de Cochabamba sino se cumple su pedido.

Asimismo, los dirigentes exigieron que se forma una comisión para que se haga una investigación imparcial.

“Pedimos también a la Asamblea Legislativa, diputados, senadores, que se conforme una comisión especial de investigación, pedimos a la comunidad internacional una investigación imparcial, porque no creemos en la justicia boliviana”, agregó Rodríguez.

Hace algunos días atrás, el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, indicó que la Policía actuó en defensa propia contra esta persona.

“El funcionario (policial) es agredido por disparos de arma de fuego y en defensa propia él también acciona su arma de fuego provocando lesiones en la pierna y por el producto del tiempo la persona pierde la vida”, dijo Aguilera al canal estatal.