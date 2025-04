Cochabamba: Policías vuelven a usar alcoholímetros ‘no certificados’ en batidas de tránsito

Las imágenes fueron compartidas por un conductor que denunció que oficiales de tránsito usaron estos elementos en una ‘batida’.

Ligia Portillo







Fuente: Red Uno

En un reciente operativo de control de tránsito, un conductor denunció que un oficial realizó el uso de alcoholímetros no certificados en las denominadas «batidas». El hecho, captado por un ciudadano

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El conductor, quien afirmaba no haber consumido bebidas alcohólicas, se vio sorprendido cuando el alcoholímetro marcó un resultado positivo, lo que lo llevó a ser retenido por la policía y amenazado con ser llevado a las oficinas de tránsito.

Sin embargo, su insistencia en realizar una segunda prueba utilizando otro dispositivo evidenció serias fallas en el proceso. Mientras él soplaba un nuevo alcoholímetro, el oficial de tránsito que lo atendió marcó cero, mientras que una oficial mujer, usando otro aparato, obtuvo un resultado positivo de 1.34.

Lo que parecía ser una simple revisión rutinaria se convirtió en una batalla de palabras entre el conductor y los agentes de tránsito. La respuesta de los oficiales fue desconcertante: intentaron justificar el positivo en el alcoholímetro diciendo que «ciertos medicamentos» o incluso la «insulina» podrían estar detrás de un resultado erróneo.

Este el diálogo que tuvo el conductor con los oficiales:

Conductor: ¿80? ¿Cuánto es, dígame? Para estar borracho. Imagínese que me llevaban y comprobaban que no estaba, casi su colega me lleva.

Oficial: Ya. Y usted ha soplado y ha salido. ¿No es cierto? 80.

Conductor: Sí, me ha hecho la prueba aquí el oficial y ha salido.

Oficial: Exacto. Pero es una droga, es fuerte y de los diabéticos sale. Incluso en personas que tomaron Red Bull sale. Por eso, es que se les dice a los conductores que bajen del vehículo y se haga una prueba.

Conductor: ¡Uy, no! Cuando son diabéticos sí, la insulina. ¡Uy! No sabía que la insulina tenía alcohol, perdón.

Oficial: No, no. Escúcheme. Tambien registra cuando son diabéticos

Conductor: Ya, te voy a llamar a ver. No he tomado, no puedo tomar porque soy trasplantado renal. Estoy comiendo una pizza. No he consumido ningún medicamento. Al menos es el alcoholímetro, no es medidor de droga.

Oficial: No, a mí no quiero que sople usted, usted ha salido cero. Sople fuerte.

Conductor: No, no tengo ni coca, estoy comiendo pizza. Pero sople usted, por favor, quiero que sople usted. Pero quisiera que sople ella, la otra oficial, ha marcado de ella. Ha marcado 1.34. Quiero ver el cero adelante, por favor, así hágame soplar, así hágame soplar.

Oficial: Cero ha salido del sargento. ¿Consumió algo?

Conductor: ¿Perdón? ¿Por qué le ha marcado a usted? Es diferente, señor. No, ¿cómo es diferente? Dígame. ¿Cómo es diferente de qué? Porque él ha marcado cero y usted de 1.34.

Oficial: No, señor. ¿Y por qué le ha marcado?

Conductor: No puedo creer que… y, pero todavía me van a hacer perder el tiempo yendo a la oficina. No, sople usted primero, quiero ver cuándo sale y usted. Y del señor también.

Fue parte de la conversación que tuvo el cho con los oficiales de tránsito. Ante la insistencia del conductor, quien no estaba dispuesto a ser culpado por algo que no había hecho, un tercer alcoholímetro fue traído, revelando nuevamente un resultado de 0.80, una cifra que sigue siendo interpretada como indicativa de consumo alcohólico.

El inspector general del comando nacional de la policía había emitido una circular el pasado abril 011/2024, prohibiendo el uso de estos dispositivos no verificados en las «batidas» o controles rutinarios.

Sin embargo, la denuncia que se dio a conocer este fin de semana sugiere que, pese a la prohibición, los alcoholímetros no certificados siguen siendo utilizados, poniendo en riesgo la credibilidad de las autoridades.

«¿Cómo puede ser que un alcoholímetro marque algo diferente en una persona y no en otra, si ambos no hemos consumido nada?», expresó el conductor afectado, quien subrayó la frustración que genera la falta de transparencia en estos operativos.

Incluso sugirió que los controles deberían hacerse con cámaras corporales y la presencia de medios de comunicación para garantizar que no se vulneren los derechos de los conductores.

Este hecho ha reavivado la discusión sobre la eficacia de los controles de tránsito y la necesidad de contar con dispositivos certificados para evitar injusticias. Lo más preocupante: ¿por qué estos alcoholímetros siguen siendo usados pese a la prohibición explícita?