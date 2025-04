Concejales denuncian que jueces de otros municipios aceptan querellas de loteadores de la capital cruceña

Los concejales de Santa Cruz de la Sierra denunciaron que jueces con jurisdicción en otros municipios aceptan querellas iniciadas por loteadores por predios en la capital cruceña. Consideraron que la Alcaldía cruceña “no hace los esfuerzos” para evitar las pérdidas.







“El alcalde hizo un decreto edil para que todos los subalcaldes (…) puedan resguardar las áreas verdes que quedan. Imagínese la justicia, ese cómplice de todo lo que la Alcaldía está perdiendo de sus predios inscritos en derechos reales”, indicó el concejal del MAS, José Quiroz.

“Hay una mafia organizada de estos supuestos dueños”, señaló Quiroz y manifestó que algunos jueces “se prestan” para aceptar los casos que luego son ganados por estos avasalladores. Pidió que se destituya a estos administradores de justicia.

Por su parte la concejal de C-A, Karina Orihuela, explicó que las denuncias están en otros municipios y que “el Ejecutivo (de Santa Cruz de la Sierra) no hace los esfuerzos para ganar las demandas. No hacen una buena representación”.

Agregó que los loteadores no solo tomaron áreas verdes sino también espacios con construcciones como plazas y unidades educativas.