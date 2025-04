Santa Cruz: Confirman cinco muertes por influenza en el Hospital de Niños y anuncian movilización

Charles Muñoz Flores

La crisis sanitaria en el Hospital de Niños Dr. Mario Ortiz Suárez se agrava. Este martes se informó sobre cinco fallecimientos por influenza, confirmados por el Comité Científico. Además, se anunció una movilización para este miércoles en demanda de recursos humanos urgentes.

“Estamos con una crisis en realidad porque mandan muchos pacientes y nosotros no tenemos personal”, expresó la representante del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes), Miriam Blanco. La dirigente denunció que los contratos del personal de salud fenecieron hace más de dos meses y no han sido renovados, lo que ha obligado al cierre del servicio de neonatología y la reducción de camas en medicina interna y emergencias.

“Estamos atendiendo en emergencia a nueve pacientes, cuando la capacidad máxima es de cinco para el número de licenciadas de enfermería disponibles”, precisó Blanco. Además, aclaró que los decesos no se deben a negligencia médica, sino a la insuficiencia de personal. “Ha habido óbitos no por negligencia, sino por falta de personal”, sostuvo con preocupación.

En ese sentido, Sirmes exige ítems permanentes y no contratos temporales que quedan sin renovación. “Exhortamos a las autoridades departamentales y nacionales que nos doten de ítems. No queremos más contratos porque no los renuevan”, enfatizó Blanco.

La situación ha motivado una medida de presión. “Mañana vamos a hacer un bloqueo. No descartamos que sea indefinido porque sí o sí nos tienen que escuchar las autoridades. No podemos seguir atendiendo en esas condiciones”, advirtió Blanco.

Por su parte, el epidemiólogo del hospital, Roberto Tórrez, confirmó que actualmente hay seis pacientes internados por influenza, dos de ellos en terapia intensiva. “Como hospital hemos presentado cinco óbitos ya confirmados por el Comité Científico y aún tenemos casos en estudio”, indicó.

Tórrez también advirtió sobre el riesgo de contagio cruzado por el colapso de los servicios. “Tenemos una emergencia que siempre está llena y eso conlleva un riesgo para los pacientes que pueden contagiarse de otras enfermedades”.