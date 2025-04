Congreso de refundación ahonda el distanciamiento entre evistas y Andrónico Rodríguez

Morales consideró que si hubiera participado en el evento sería un potencial candidato a la vicepresidencia, aunque dijo que hay tiempo para elegir al acompañante de Morales y espera que hasta ese entonces Rodríguez ya tome una decisión.

Fuente: ANF

Su inasistencia al congreso de refundación del Instrumento Político, que se realizó el fin de semana en Villa Tunari, fue el escenario de críticas y el espacio en el que se ahondó el distanciamiento entre los sectores sociales afines a Evo Morales y el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El dirigente evista Gerardo García, en contacto con la ANF, dijo que durante ese encuentro varios sectores reclamaron la ausencia del senador e incluso lo tildaron como traidor, hecho que está siendo evaluado por la comisión política.

“Es lamentable que no haya venido, mucha gente ha quedado sorprendida, penosa, triste por la ausencia del hermano Andrónico y, bueno, la gente en algunos momentos furiosos han dicho que es un traidor. Entonces, todavía no conozco si la comisión orgánica y política está sacando alguna resolución señalándolo como un traidor”, afirmó el dirigente político.

En las últimas semanas, las críticas del evismo contra el senador Rodríguez han subido de tono, debido a que algunos sectores sociales lo proclamaron como candidato a la presidencia e iniciaron atividades típicamente electorales, compusieron una canción e instalaron casas de campaña.

En ese contexto la exministra Teresa Morales admitió que existe un alejamiento del senador con las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba y el exmandatario. Consideró que el jóven líder debe tomar una decisión sobre su futuro político y cual sea su determinación que la asuma.

“Él no se ha corrompido, no es parte del gobierno de Luis Arce y, por tanto, no ha sido parte de ningún proceso de corrupción, está limpio y sigue siendo posible que se incorpore a nosotros. Las Seis Federaciones del Trópico lo han notado un poco distante no solo de Evo, sino de las federaciones y eso ha preocupado a los dirigentes de las Seis Federaciones, todos piensan que como joven tiene esta idea de pensarlo bien, de soñar varias rutas”, manifestó.

A través de sus redes sociales, Rodríguez dijo que no asistió al evento político por problemas de salud. Empero, el diputado evista Renán Cabezas cuestionó esa justificación y dijo que su equipo técnico le indicó que no era conveniente que asista porque lo iban a abuchear

“Yo tengo información que sale del mismo Senado. En una primera instancia Andrónico consulta a su equipo técnico que si era conveniente ir al congreso, le responden que le van a silbar (y que) no es conveniente, por eso se inventan una baja médica. Eso es una señal de traición, no es posible que mentirle a la población”, aseveró.

Guarda silencio

Entre tanto, hasta el momento el titular de la Cámara Alta no emitió ninguna declaración sobre los varios pronunciamiento políticos a su favor alentando para que sea candidato a la presidencia, tampoco se pronunció respecto a la creación de la nueva agrupación política “Evo Pueblo” y no ha respondido a las críticas de varios voceros evistas.

Sin embargo, usó sus redes sociales para resaltar el trabajo del congreso de refundación y, en otro mensaje, rechazó la presión del Gobierno para la aprobación de créditos externos en la Asamblea Legislativa.

No obstante, Rodríguez hace semanas aclaró que no sería candidato y que acataría las decisiones orgánicas de sus organizaciones sociales. Hizo esa declaración después de los análisis que hacía el exvicepresidente Álvaro García Linera destacando el liderazgo del presidente del Senado.

Conmemoramos tres décadas del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, un camino de lucha, inclusión y transformación para Bolivia. Gracias al movimiento popular y a nuestra militancia…

(1/4) pic.twitter.com/pv7sOUn0Ls — Andrónico Rodríguez (@AndronicoRod) March 30, 2025

Sin posibilidades

Por otra parte, García reveló que algunos sectores sociales estaban proponiendo a Rodríguez como el acompañante de formula del exmandatario, pero tras su inasistencia al congreso se desechó esa posibilidad. “Anteriormente, los compañeros estaban sugiriendo su nombre, pero en este momento ya con todo esto que está pasando muchos también ya han descartado que sea candidato a la vicepresidencia porque no es confiable”, señaló.

Al respecto, Teresa Morales señaló que si hubiera participado en el evento sería un potencial candidato a la vicepresidencia, aunque dijo que hay tiempo para elegir al acompañante de Morales y espera que hasta ese entonces Rodríguez ya tome una decisión.

“Sinceramente, yo creo que si hubiera venido a este evento se estuviera hablando de él como un candidato importante a la vicepresidencia, pero no ha venido y en realidad ese debate recién vendrá. Cuando llegue eso, seguramente Andrónico ya habrá tomado su decisión y será o no será considerado por la gente de base como candidato”.

Andrónico Rodríguez no tiene sigla, ha dicho que no será candidato, sin embargo, aparece en las encuestas. La empresa Captura Consulting que realizó la primera encuesta de intención de voto para la red Uno, ubica a Rodríguez en primer lugar con 18% . La encuesta de Marcelo Claure también consideró al presidente del Senado, en esa consulta también aparece en primer lugar con 25%.

/EUA/nvg/