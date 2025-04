Coordinador de UN ve difícil que Samuel decline su candidatura porque perdería la personería de su partido

La posibilidad de declinar postulaciones estaría desechada para Doria Medina, porque su partido no fue parte del proceso electoral pasado y, por ley, ahora está obligado a competir en esta gestión, ya sea en alianza o de forma individual.

Samuel Doria Medina

Fuente: ANF / La Paz

El coordinador de campaña de Samuel Doria Medina, Gary Prado, indicó que es poco probable que el líder de UN baje su candidatura más adelante porque su partido Unidad Nacional está obligado a participar en estas elecciones o perderá su personería jurídica.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En medio de una semana polémica para el Bloque de Unidad, Doria Medina fue proclamado ayer como candidato único de la oposición democrática. Jorge Tuto Quiroga, otro de los principales precandidatos, rechazó la encuesta ejecutada el fin de semana que definió ese resultado y confirmó la inscripción de su alianza para ir a las elecciones generales.

Ante la crítica de diferentes actores políticos sobre la división de la oposición tradicional en este periodo electoral, ambos líderes refrendaron sus intereses de candidatear por la silla presidencial del país.

Sin embargo, la posibilidad de declinar postulaciones estaría desechada para Doria Medina, porque su partido no fue parte del proceso electoral pasado y, por ley, ahora está obligado a competir en esta gestión, ya sea en alianza o de forma individual.

“Los partidos políticos que no participaron en la elección anterior, tienen la obligación de participar en alianzas y por sí solos. A eso me refería con la fatalidad de los plazos (…). Lo que veo difícil es que una candidatura como la de Samuel se baje, porque detrás de él hay una sigla que tiene que participar en las elecciones y, después del plazo de registro de alianzas, ya no puede bajarse esa alianza en la que esté Unidad Nacional”, resaltó Prado en Red Uno.

El plazo máximo para el registro de partidos y alianzas que participarán en las elecciones generales del 17 de agosto es hasta el 18 de abril.