Csutcb arcista cuestiona proclamaciones de Luis Arce y anuncia que pedirá informes a las 9 regionales

El dirigente arcista de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Mario Seña, cuestionó este martes las proclamaciones de la candidatura del presidente Luis Arce, anunció que pedirá informes a las nueve regionales para ver si esos actos tienen el aval de las bases.

Fuente: ANF

“A los nueve ejecutivos departamentales, vamos a pedir resoluciones firmadas y selladas con la mayoría de los ejecutivos provinciales y centrales. Eso significa ser orgánico. Si no se hace de esa manera, vamos a cuestionar, analizar y evaluar. Nosotros no sabemos de cómo está emergiendo (esas proclamaciones). La Csutcb no se va a prestar a nada, va a hacer respetar lo que la mayoría del pueblo diga. Tampoco nos vamos a vender ante nadie”, indicó Seña.

El dirigente resaltó que el Movimiento al Socialismo (MAS) aún no definió a su binomio presidencial con miras a las elecciones generales del 17 de agosto, por lo que no debieron existir proclamaciones. La jornada pasada, el dirigente Fidel Surco dijo que el ampliado nacional, donde presentarán el binomio presidencial, se postergó para el 11 de mayo por motivos de fuerza mayor.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Caso contrario que no haya una decisión orgánica (de las proclamaciones de Arce), inmediatamente convocaremos a un ampliado nacional para que se defina de manera legal y legítima, como responderá ante eso la Csutcb”, complementó el dirigente campesino.

El jefe de Estado fue proclamado en al menos siete departamentos; en algunos casos, con el aval de dirigentes del Pacto de Unidad arcista. La regional del MAS del departamento de La Paz, encabezada por Rolando Fuentes, estuvo presente en la proclamación en la Plaza Villarroel.

Como en las otras actividades electorales, el acto político fue transmitido por el canal estatal Bolivia Tv. “Hoy es un día importante, a partir de aquí empieza la carrera electoral. Nosotros estábamos esperando la venia del Pacto de Unidad y de la Dirección nacional”, dijo el jefe de Estado.

Pese a tener baja aceptación en las encuestas, Arce es uno de los precandidatos del MAS, así como Mario Seña, Angélica Ponce, Jerges Mercado y otros políticos y dirigentes de otros departamentos.