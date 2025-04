Cusicanqui: “Las proyecciones del FMI y del BM captan lo que está pasando en el país”

La autoridad del gabinete económico atribuye a la falta de aprobación de créditos en el Legislativo y a la conflictividad social, el problema del incremento del precio del dólar

Monica Salvatierra

Fuente: El Deber

La cotización paralela del dólar se ha disparado en los últimos días y la divisa ha llegado a cotizarse hasta en 14, 50 por los librecambistas. Fuentes consultadas aseguran que YPFB compra grandes cantidades de dólares y eso altera el mercado. Por otro lado, el FMI y el Banco Mundial proyectan un bajón de la economía nacional. ¿Cuál es la respuesta del Gobierno a estos hechos? El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui respondió en el programa ¡Qué semana! de EL DEBER Radio.

-¿Cómo explica el Gobierno el pico en la cotización del dólar paralelo?

En los últimos días lo que ha sucedido es que se ha generado un espacio para la especulación. Esperamos que una vez que se han ido resolviendo los problemas de abastecimiento de combustible o el de los cooperativistas mineros, se pueda retornar a la estabilidad que se tenía hace un par de meses atrás. Y, por supuesto una parte de la solución que es más importante para el tema del dólar es poder inyectar precisamente los recursos a través de divisas frescas, a través del crédito externo que está parado en la en la Asamblea Legislativa. Ahí hay más de $us 1.800 millones bloqueados.

-¿Es verdad que el pico de esta semana se debe a que YPFB ha comprado muchos dólares?

Para la importación de combustible son necesarios los dólares. Desde el gobierno estamos agotando los esfuerzos hasta que se empiecen a destrabar muchos de los financiamientos externos para que se consigan los dólares y cumplir las obligaciones. Evidentemente a Yacimientos se le ha dado un mecanismo para poder adquirir dólares a través del sistema financiero, a través de la entidad bancaria pública, pero nosotros vemos que tampoco son volúmenes demasiado altos los que ha ido adquiriendo. Obviamente eso merece también un seguimiento permanente. Y bueno, si hay que corregir algunas cosas se las tendrá que corregir, pero nosotros vamos viendo que lo que ha sucedido en los últimos días más que todo estaba vinculado a la especulación, precisamente por el nivel de conflictividad que se ha tenido en los últimos días

-¿Qué especulación?

El nivel de conflictividad que se ha tenido, empieza a generar cierta incertidumbre y eso genera un espacio propicio para la especulación en el cual empiecen a subir (el dólar) sin ningún tipo de eh sustento técnico.

-El Banco Mundial y el FMI anticipan un menor crecimiento de la economía. ¿Qué tiene que decir al respecto?

No es de extrañar esa proyección porque está captando lo que sucede en el país, principalmente vinculado a la ejecución de la inversión pública, que siempre ha sido importante para la generación de crecimiento económico en el país. Desde el bloqueo en la asamblea, la inversión pública ha quedado prácticamente bloqueada. Y eso se está viendo en las proyecciones, porque en la actualidad, la inversión pública está básicamente siendo explicada por la fuente de recursos internos y básicamente son recursos del Tesoro General de la Nación. Entonces, estaríamos yendo con como una especie de avión con un solo motor. Desde el gobierno nacional estamos agotando los esfuerzos para seguir ejecutando inversión pública y mantener el crecimiento económico.

-¿Cuál es la proyección de crecimiento que tiene el Gobierno para 2025 y 2026?

Bueno, la proyección que está en el presupuesto general del Estado es alrededor del 3,1% y la inflación es 7,5%. Entonces ahí nosotros vamos haciendo ese seguimiento. Evidentemente estamos nosotros a la espera de un factor fundamental todavía, que es la cosecha de verano.

¿En qué momento está la negociación salarial?

Mira, yo no no podría referirme de manera tan precisa como me pides respecto al tema del incremento salarial. No soy parte de la mesa económica. Lo que se tiene que hacer es tratar de encontrar el mejor camino para mantener equilibrios.

¿Se convocará al sector privado para hablar del tema?

No tengo esos datos dentro de la mesa económica, como te decía. Lamento mucho no poder responderte.

-En resumen, ¿lo que dice es que la situación actual no tiene solución sin la aprobación de créditos y si se mantienen los conflictos sociales?

A ver, yo lo que señalaría es primero en el tema de la cotización del dólar, un factor fundamental es que se puedan desbloquear los créditos en la Asamblea. Todos los precandidatos ofrecen traer financiamiento externo. ¿Eso qué quiere decir? Que la solución viene por traer dólares a la economía boliviana. Y todos plantean traer financiamiento externo. Y nosotros eso venimos señalando desde hace muchos meses atrás.

-Y sobre la inflación, ¿qué tiene que decir. Cómo se explica?

En cuanto a la inflación, ha estado explicada principalmente el primer trimestre por el tema de la carne de pollo, la carne de res, el incremento del pasaje del transporte público y lo que también ha sucedido es que hemos sufrido efectos por los fenómenos climatológicos y también hemos tenido estrés en la distribución de combustibles. El bloqueo del año pasado sigue teniendo sus efectos en la actual gestión. Han sido 3 meses bastante movidos en cuanto a la inflación. En el mes de abril vemos que se ha ido estabilizando. Esperamos que la inflación de abril sea mucho más moderada, que se revierta esa tendencia creciente que se tenía durante el primer trimestre y de esa manera también ir retornando a cierta estabilidad en lo que es la variación de los precios.

El sector de los hidrocarburos y la dependencia de ese sector es el problema estructural de la economía, por eso tenemos que aprovechar nuestro potencial en hidrocarburos y en recursos naturales, mediante el plan de reactivación de la exploración. Y la otra parte de la solución estructural es la industrialización. Es la solución estructural, pero paralelamente tenemos todos estos otros problemas y desafíos coyunturales y de acción inmediata que los estamos atendiendo paulatinamente y esperamos tener los resultados proyectados en los siguientes meses.

