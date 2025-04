«De ninguna manera me bajaría»: Manfred descarta renuncia a su candidatura y anuncia el inicio de su campaña

Manfred Reyes Villa aseguró que no tomará decisiones antes del inicio de la campaña electoral, de esta manera descartó una posible renuncia a su postulación puesto que garantizó que inscribirá su nombre como candidato.

El precandidato Manfred Reyes Villa dejó en claro que no bajará su postulación a las elecciones presidenciales programadas para el 17 de agosto y anunció el inicio de su campaña electoral. «De ninguna manera me bajaría», afirmó en referencia a los datos que se publican en las encuestas.

«Yo tengo mis encuestas y obviamente estamos muy bien en nuestras encuestas», afirmó en una entrevista con el programa Que no me pierda que se difunde en la red UNO.

Reyes Villa aseguró que no tomará decisiones antes del inicio de la campaña electoral, de esta manera descartó una posible renuncia a su postulación puesto que garantizó que inscribirá su nombre como candidato de la mano de Súmate, su partido político.

“Yo voy a seguir en carrera, cómo vamos a bajar una candidatura si ni siquiera hemos iniciado campaña», sostuvo.

En ese marco, destacó: «Soy una persona que cumple con todos los requisitos del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Mientras otros están en campaña con gigantografías y televisión yo me dedico a las alianzas. Es demasiado prematuro hablar, de ninguna manera me bajaría, yo iré a inscribirme y presentaré mi binomio».

Luego, minimizó los estudios de opinión que se han divulgado en pasadas semanas y que lo ubican fuera del podio de la preferencia electoral.

«No se empezó la campaña, no sabemos quiénes son los binomios, no sé por qué han puesto en estas encuestas a Andrónico, no entiendo, no me parece una encuesta seria y responsable», señaló Reyes Villa en alusión a la posible postulación del presidente del Senado, el evista Andrónico Rodríguez.

Afirmó que no cree en la unidad de la oposición y dijo que definirá lo alcances de su acuerdo con el precandidato Chi Hyun Chung este miércoles.