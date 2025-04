Defensa teme que revoquen el fallo que anula el proceso ordinario contra Áñez por el caso EBA

Tras la determinación del juzgado que ordenó anular el proceso penal ordinario contra la expresidenta Jeanine Áñez, su defensa señaló que temen que esa decisión sea nuevamente revocada, ya que se produjo anteriormente hechos similares.

Jhovana Cahuasa

Fuente: Red UNO

El abogado Luis Guillen defensa legal de la ex mandataria, manifestó este viernes en una entrevista exclusiva realizada en el programa Que No Me Pierda, que ya existen antecedentes de que tras este tipo de determinaciones que ordena anular el proceso penal ordinario contra la expresidenta Jeanine Áñez, estos fueron revocados, por lo que temen que ese hecho se repita.

“Al día de hoy cuando hacen esta revisión nosotros denunciamos que existe una injerencia política, por parte del Órgano Ejecutivo y el día de hoy interponen un recurso de apelación. Ya hubo decisiones que han sido puestas en conocimiento, donde le han reconocido a la expresidenta el derecho de ser juzgada por un juez competente y ser juzgada bajo un juicio de responsabilidades como manda la Constitución y las leyes que fueron revocadas de un día para el otro”, manifestó Guillen.

Según el jurista, este hecho es el que justamente los mantiene susceptibles, en torno a que última determinación asumida por el juzgado sea nuevamente revocada, como en otras ocasiones.

“El proceso de EBA, más allá de tener un hecho delictivo fue utilizado para hacer un proceso que dispone cuál va hacer la vía por la que se va a juzgar a la ex mandataria”, afirmó Guillen.

Por su parte Carolina Ribera, la hija de la expresidenta Jeanine Áñez, señaló que el Tribunal Sexto en lo Penal, hoy hizo lo que debió hacer hace cuatro años, en este caso declararse incompetentes para juzgar a Jeanine Áñez.

“El Tribunal Sexto en lo Penal, hoy hizo lo que debió hacer hace cuatro años, se declararon incompetentes para juzgar a Jeanine Añez, como ex mandataria de Estado y que lo que hacían es seguir órdenes políticas. hay que dejar claro que exclusivamente en este proceso de EBA, es el que sentó la base para llevar a todos los procesos por la vía ordinaria”, señaló Ribera.

Según Ribera, la resolución que salió hoy es la que debe llevar a todos los otros procesos a juicios de responsabilidades, sin embargo, dijo que hay algo que preocupa mucho a Áñez y a su defensa, es que ese tema ya fue abordado anteriormente.

Recordó que, en el año 2022, en este mismo caso de EBA, revocaron y volvió a foja cero, para posteriormente volver a empezar todo el juicio. Agregó que lo mismo se hizo en el caso Senkata, en los años 2022, 2023 y 2024.

“Cuando ellos quieren, revocan esta resolución y siguen cometiendo estas injusticias, juegan con la justicia de Bolivia, juegan con los presos políticos, juegan con la vida de mi madre”, afirmó Ribera.

La hija de la ex mandataria, pidió a los diputados y senadores de oposición que soliciten los juicios de responsabilidades, para que posteriormente hagan el seguimiento de todos los procesos en contra de Áñez.

El Tribunal de La Paz, determinó este viernes anular el proceso ordinario en contra de la expresidenta Jeanine Áñez, por el caso de la Empresa Boliviana de Alimentos EBA, durante el proceso de transición, la misma será derivada a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Fuente: Red UNO