Del Castillo exige a Evo Morales no politizar investigación sobre muerte de un dirigente

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, exigió a Evo Morales no politizar la investigación sobre la muerte de un dirigente en el Chapare, y le recordó que por la investigación en curso fueron aprehendidos tres policías.

Fuente: ABI

“Las investigaciones continúan, no politice el tema, no use un hecho lamentable para quedar bien con la población, intentando victimizarse de nuevo”, respondió a un post de Morales, en el que lo acusó de haber mentido.

“Las primeras aseveraciones sobre este caso eran preliminares, lo dije anteriormente, ahora que tenemos más elementos podemos entender más lo que sucedió ese día, y por tal motivo se procedió a la aprehensión de estas tres personas”, explicó.

Los tres policías vinculados con una supuesta balacera y la muerte de Jhonny Cruz fueron aprehendidos, porque la investigación encontró múltiples contradicciones en sus declaraciones sobre lo ocurrido el 26 de marzo en el Chapare.

Se trata de los policías Delin Luis B., Ovidio Américo M. y José Luis M. “Hay contradicciones en las declaraciones e informe médico”, explicó Del Castillo sobre sobre la muerte de un dirigente campesino a causa de un impacto de bala en medio de un confuso incidente con policías.

