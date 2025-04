Denuncian en EEUU a CEO de empresa multimillonaria por estrangular a un pasajero en un crucero

El ejecutivo fue señalado por un hombre que aseguró haber sido sujetado por el cuello y amenazado de muerte durante un altercado en un bar del buque

Kenneth D. DeGiorgio, director ejecutivo de First American Financial Corporation, enfrenta un cargo federal por presunta agresión física a otro pasajero durante un crucero por el Caribe, según una denuncia presentada por el FBI ante un tribunal federal en Puerto Rico. El hecho, ocurrido el 31 de marzo en aguas internacionales, fue documentado por cámaras de seguridad del barco Resilient Lady, operado por la línea Virgin Voyages.

El altercado se originó cuando la esposa del ejecutivo, Nichol DeGiorgio, pidió a otro pasajero que se pusiera los zapatos mientras bailaba descalzo en un área común del barco. La situación escaló hasta convertirse en un incidente físico, en el que DeGiorgio supuestamente sujetó al hombre por el cuello y lo amenazó con matarlo, según documentos judiciales citados por NBC News.

Las autoridades federales actuaron al día siguiente, cuando el barco atracó en San Juan. DeGiorgio fue confinado en su camarote por orden del capitán y posteriormente interrogado por agentes del FBI, se negó a declarar y solicitó representación legal. La investigación permanece en curso y el cargo formal implica una posible pena de hasta un año de prisión.

¿Qué sucedió a bordo del Resilient Lady?

El incidente ocurrió en el bar On The Rocks, dentro del crucero Resilient Lady, una embarcación exclusiva para adultos. De acuerdo con la denuncia citada por The New York Times, Nichol DeGiorgio se acercó a un pasajero —identificado como M.A.— y le pidió que se pusiera los zapatos mientras bailaba. La mujer afirmó que le dijo: “Mira, todos somos adultos aquí. ¿Podrías ponerte los zapatos?”

El hombre respondió con insultos y una seña obscena, según los registros del caso. Acto seguido, Kenneth DeGiorgio se levantó, se dirigió hacia el pasajero y lo tomó por el cuello con ambas manos. Las cámaras de seguridad confirmaron la secuencia de los hechos, según la declaración de los agentes del FBI recogida por NBC News y The New York Times.

La víctima informó que el ejecutivo aplicó una fuerza considerable sobre su cuello, provocándole dificultad para respirar, y que durante la confrontación DeGiorgio dijo: “Te voy a matar”. Según el testimonio, el hombre tropezó mientras estaba bajo el control físico del acusado.

Cámaras de seguridad documentaron a DeGiorgio sujetando al pasajero por el cuello y amenazándolo de muerte, según el FBI. (REUTERS/Simon Dawson)

¿Cuál es el cargo que enfrenta Kenneth DeGiorgio?

Kenneth DeGiorgio fue acusado de agresión, un delito menor bajo la legislación federal de Estados Unidos, según confirmó el FBI a medios como Fortune y The New York Times. Aunque se trata de una infracción de menor gravedad en términos penales, la acusación se mantiene bajo jurisdicción federal por haber ocurrido en altamar, a bordo de un barco con bandera estadounidense.

De ser hallado culpable, el ejecutivo podría enfrentar hasta 12 meses de prisión, de acuerdo con el marco legal establecido para este tipo de delitos. “Si se infringe la ley en el mar, se enfrentarán consecuencias en tierra”, declaró Devin J. Kowalski, agente especial interino del FBI en San Juan, en declaraciones recogidas por The New York Times.

El acusado no ha sido detenido formalmente tras el incidente, pero permanece bajo proceso legal. No se ha determinado aún la fecha de una audiencia preliminar, y su equipo legal ha señalado que confía en que será exonerado.

¿Qué dijo la defensa de Kenneth DeGiorgio?

En una declaración enviada a medios como NBC News y Fortune, el equipo legal de DeGiorgio afirmó que el ejecutivo actuó para proteger a su esposa, quien se sintió amenazada e intimidada por la reacción verbal del pasajero. “Aunque ha sido acusado de un delito menor, el señor DeGiorgio confía en que será absuelto de cualquier conducta indebida”, señaló el comunicado.

Nichol DeGiorgio declaró posteriormente a las autoridades que el pasajero no la tocó físicamente y que probablemente no debió haberle pedido que se pusiera los zapatos. Su testimonio coincide con lo registrado por las cámaras de seguridad, según informó NBC News.

De ser hallado culpable, DeGiorgio enfrenta hasta un año de prisión por agresión en alta mar, según la legislación estadounidense. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Quién es Kenneth DeGiorgio y qué función cumple en First American Financial?

Kenneth D. DeGiorgio fue nombrado director ejecutivo de First American Financial Corporation en febrero de 2022, tras desempeñarse como presidente de la firma. En ese cargo, supervisó áreas como seguros de títulos, seguros especializados y análisis de datos, según reportó Fortune.

La compañía tiene sede en Santa Ana, California, y emplea a más de 19.000 personas. Durante 2024, reportó ingresos por más de 6.000 millones de dólares. De acuerdo con documentos corporativos revisados por Fortune, DeGiorgio recibió ese año una compensación total de 7,8 millones de dólares, incluyendo un salario base de un millón de dólares tras un ajuste aprobado en febrero.

Hasta el momento, First American Financial no ha emitido comentarios públicos sobre el incidente ni ha anunciado si tomará medidas administrativas respecto al futuro de su principal directivo.

¿Cuál fue la postura de Virgin Voyages?

Virgin Voyages, la compañía que opera el Resilient Lady, no respondió a las solicitudes de comentarios realizadas por NBC News, The New York Times y Fortune. La empresa forma parte del grupo Virgin y opera cruceros dirigidos exclusivamente a adultos. El buque involucrado se encontraba realizando una ruta por el Caribe en el momento del incidente.

Las autoridades no han detallado si la empresa colaboró activamente con la investigación. Tampoco se ha informado si se adoptarán cambios en los protocolos de seguridad a bordo tras lo ocurrido.