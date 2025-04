Diputado arcista admite que Arce tiene baja aceptación y pide a sus asesores que no le mientan

El legislador brindó sus declaraciones en torno a la elección del candidato presidencial del MAS para las próximas elecciones generales. Una de las alternativas ya anunciadas es que el presidente será uno de los precandidatos.

La Paz.- El diputado arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Gustavo Vega admitió que el presidente Luis Arce tiene una baja aceptación por no superar la crisis económica, lo que dificulta que sea proclamado como candidato para las elecciones de este año; además, pidió a los asesores del primer mandatario que no mientan sobre su poca popularidad.

“Creo que nuestro presidente Lucho está consciente, si tiene apoyo o no. Lo que realmente tenemos que pedir a quienes realmente están cercanos en su entorno, que no le mientan. No hay que mentir a nuestro líder, porque al final de cuentas él está un poco separado del pueblo boliviano, porque no le dejan acercarse. Y los que realmente estamos a diario con el pueblo boliviano sabemos cuál es la opinión respecto al presidente”, dijo Vega.

Sin embargo, los mismos arcistas están conscientes que la popularidad del jefe de Estado es muy baja por la crisis económica que no ha podido superar desde hace dos años.

Vega dijo que están buscando un candidato que pueda unificar a las tres facciones del MAS y que también sume a los demás partidos de izquierda.

