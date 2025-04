Disputa por rutas acaba con vehículos dañados y personas heridas en Cochabamba

El hecho se registró en la zona de Pacata, donde un grupo de personas atacó a un minibús y arrastró a un vecino que intentó grabar lo que ocurría

Marcelo Beltrán







Fuente: Unitel

Una pelea entre líneas de transporte público dejó motorizados afectados y personas heridas la jornada del miércoles en la zona de Pacata, en Cochabamba, luego de que conductores de la línea 131 y 270 se disputaran rutas.

Imágenes de cámaras de seguridad captaron el momento de violencia que se generó luego de que se registrara un choque de motorizados, donde un grupo de personas bajó de uno de los vehículos y comenzó a destrozar prácticamente todos los vidrios de un minibús.

[Foto: UNITEL] / Así quedó uno de los vehículos afectados

“Se bajaron y empezaron a romper los vidrios, yo lo único que hice fue arrancar, como estaba con el motor encendido”, relató el conductor del minibús.

Asimismo, un vecino también fue afectado por esta pelea entre líneas, luego de que quiso grabar con su celular lo que estaba ocurriendo en ese momento.

“Quería sacar yo foto a la placa, se para a mi lado (el auto) y quiere quitarme el teléfono, entonces yo jalo y me agarran y me meten dentro del trufi; yo para que me suelte, golpeo. Agarran y me botan, me ha arrastrado media cuadra más o menos”, relató el hombre a UNITEL.

Por su parte, las personas que provocaron estos destrozos y atacaron a la persona que habita en esta zona, se dieron a la fuga dejando serias afectaciones en el motorizado y un gran susto entre los vecinos.

Una vez más, hechos vandálicos son los que se dejan ver a raíz de disputa de rutas por parte de líneas del autotransporte público.

Vecinos esperan que Movilidad Urbana como la Unidad de Tránsito pongan fin a estos problemas y se sancione a los infractores.