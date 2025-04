Dos panes por Bs 1,50: Panificadores independientes anuncian posible incremento en La Paz

Según el dirigente Dandy Mallea, el sector panificador artesanal e independiente no cuenta con subvención del Gobierno, por lo que analizan incrementar el precio del pan. Por su parte, el Gobierno afirma que esa organización no cuenta con registro.

Este lunes en una entrevista realizada en el programa El Mañanero de Red Uno, el dirigente de la Federación de Panificadores Artesanales en La Paz, Dandy Mallea, afirmó que se analiza el incremento del precio del pan en La Paz, debido al alza de la harina entre otros productos necesarios para la elaboración del producto.

“Nosotros tenemos autonomía de gestión, nosotros no podemos acceder a la subvención porque no estamos considerados como industriales, no tenemos maquinaria, no emitimos factura”, manifestó Mallea.

Según el dirigente su sector envió una nota a las autoridades solicitando ingresar al programa para el beneficio de la subvención, sin embargo, señaló que hasta el momento dicha nota no fue respondida.

“Lamentablemente nosotros no seríamos sujetos para entrar dentro de la subvención, y otro tema es que en pasillos del despacho del ministro, se escuchó que el Estado no tiene financiamiento para nuestro sector”, afirmó Mallea.

Ahora el sector espera sostener un encuentro con el Gobierno, sin embargo, prevén modificar el precio del pan, en 2 panes por 1.50 bolivianos.