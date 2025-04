EE.UU. revoca la visa al Premio Nobel de la Paz Oscar Arias

«Los franceses les regalaron la estatua de la libertad y ahora los Estados Unidos restringen la libertad», reclamó el dos veces presidente de Costa Rica, de 84 años.

«Si alguien quiere utilizar alguna represalia para silenciarme, pues obviamente no me van a silenciar, afirmó Óscar Arias el martes (01.04.2025), mostrando el aviso de revocación de su visa de ingreso a Estados Unidos. Imagen: Ezequiel Becerra/AFP

El expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz Óscar Arias afirmó el martes (01.04.2025) que Estados Unidos «tiene características de autocracia», luego de que el gobierno de Donald Trump lo despojara de su visa a ese país. eju.tv



Dos veces presidente (1986-1990 y 2006-2010), Arias ganó el premio Nobel en 1987 por su activa acción diplomática para poner fin a las guerras civiles en Centroamérica. También fue pionero en esta región al romper lazos con Taiwán para establecer relaciones diplomáticas con China, en 2007. «Estados Unidos es un paradigma de democracia, o lo ha sido. Hoy en día tiene características de autocracia, lamentablemente para mi gusto. Pero bueno ¿quién soy yo para decirle que enmiende su camino al gobierno de Estados Unidos?», dijo el exmandatario de 84 años, quien ha criticado a Trump. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas «Los franceses les regalaron la estatua de la libertad y ahora los Estados Unidos restringen la libertad. ¿Cómo es que al que piensa diferente lo quieren castigar? Eso no es democracia», agregó en una conferencia de prensa en su casa en San José.

El expresidente de la República, Óscar Arias, descartó este martes que el gobierno de Rodrigo Chaves tenga algo que ver en el retiro de su visa de Estados Unidos. Lea más https://t.co/DbbB0I7VVm pic.twitter.com/PRadI0kC5W — La Nación (@nacion) April 1, 2025

El exmandatario dijo desconocer por qué le cancelaron su visa, pero afirmó que nada lo callará y que continuará criticando la política norteamericana.

«No me van a silenciar»

«Si alguien quiere utilizar alguna represalia para silenciarme, pues obviamente no me van a silenciar, pero sí me pueden hacer el daño que significa no poder viajar a Estados Unidos», expresó Arias.

El exmandatario ha criticado la política de deportaciones de migrantes y la guerra comercial global de Trump, así como el trato que dio al mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski. También ha fustigado al actual presidente costarricense, Rodrigo Chaves, al que acusa de recibir órdenes de Washington.

Arias fue notificado de la cancelación de su visa B1/B2 de turismo y negocios por un correo electrónico que recibió la mañana del martes.

«No sé si alguien como (el expresidente estadounidense y Nobel de la Paz) Barack Obama esté muy contento de que a un colega suyo le quiten la visa por alguna razón», expresó Arias.

El gobierno de Trump también le canceló las visas estadounidenses a los diputados costarricenses Francisco Nicolás (PLN), Vanessa Castro (socialcristiana) y los independientes Johanna Obando y Cynthia Córdoba, según medios locales.

gs (afp, efe)