EE.UU. sanciona a 6 altos cargos de Hong Kong por represión

Estados Unidos impuso sanciones el lunes (31.03.2025) al jefe de la policía de Hong Kong y a otros cinco altos cargos por su papel en la represión de las libertades civiles en esta ciudad semiautónoma de China.

Las sanciones «demuestran el compromiso de la administración Trump de hacer rendir cuentas a quienes privan a los habitantes de Hong Kong de sus derechos y libertades protegidos o cometen actos de represión transnacional en suelo estadounidense o contra estadounidenses», afirmó el secretario de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en un comunicado.

Las sanciones van dirigidas contra el comisario de policía, Raymond Siu Chak-yee, y el secretario de Justicia de la ciudad, Paul Lam.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El gobierno de la ciudad china expresó el martes su «fuerte condena» por la inclusión de sus altos cargos policiales en su lista de sanciones, y lo calificó como «un intento de intimidar a las autoridades relevantes a cargo de la seguridad nacional».

El funcionario de mayor rango de Hong Kong, el jefe del ejecutivo John Lee, ya está sujeto a sanciones estadounidenses.

.@StateDept’s latest Hong Kong Policy Act Report demonstrates that Beijing has broken its promises to the people of Hong Kong. The United States is imposing sanctions on six individuals for undermining Hong Kong’s autonomy, depriving Hong Kongers of freedoms, and in being…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) March 31, 2025