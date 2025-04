El Alto busca ampliar su radio urbano para frenar avasallamientos

Ante los continuos intentos de avasallamiento, de forma particular del municipio de Achocalla a El Alto y que afecta a los distritos municipales 8 y 10, el gobierno municipal busca ampliar su radio urbano.

Por tal motivo, se realizan reuniones entre la Alcaldía alteña, la Gobernación, el Viceministerio de Autonomías y la dirigencia de las federaciones de juntas vecinales de El Alto norte y sud.

En una próxima reunión, prevista para el viernes 2 de mayo, la Alcaldía ratificará la vigencia de la Ley de Límites 2337.

“Lo que hemos pedido al Viceministerio de Autonomías es que nos deje trabajar de acuerdo a nuestra delimitación y la Ley Nacional 2337 (El Alto es el único Municipio que posee una Ley de Límites). Estamos sufriendo avasallamientos de Achocalla en los distritos 8 y 10. Están empadronando en nuestra jurisdicción los de Achocalla”, denunció el secretario municipal de Gestión Institucional, Rury Balladares.

El jueves se realizó la primera reunión entre la Alcaldía de El Alto y el Viceministerio de Autonomías, además de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) junto a los subalcaldes. Allí se reivindicó la vigencia de la Ley 2337 y se determinó un cuarto intermedio hasta el 2 de mayo.

Ahora, se espera que la Gobernación de La Paz, que debe atender en primera instancia los límites entre municipios, esté presente.

“Todas las autoridades se han comprometido a trabajar, aportar y avanzar todos los trámites necesarios en el marco de la Ley de Límites 2337. Esos anexos, como también otras normativas municipales que son vitales e importantes para avanzar este tema de ampliación del radio urbano. Porque finalmente hay otros municipios que nos están avasallando”, indicó el dirigente de la Fejuve Sur, Juan Saucedo.

POA

Balladares reveló que Achocalla “ofrece POAs (Planes operativo anuales) a nuestras urbanizaciones y le hemos indicado al Viceministerio de Autonomías que de una vez se pronuncie para que nosotros podamos tomar las acciones legales”.

Lamentó la pasividad de la Gobernación de La Paz, instancia que, según su criterio, debe resolver problemas de límites entre los municipios.

“Pareciera que no tenemos Gobernación, que no tenemos un gobernador, porque no nos hace caso a El Alto. Si no se pronuncia la Gobernación puede haber problemas sociales entre Achocalla y la ciudad de El Alto, específicamente en los distritos 8 y 10”, advirtió con preocupación Balladares.

Reiteró que El Alto tiene demarcados sus límites, no obstante, sufre avasallamientos en Amachuma y hasta en el valle turístico de Kaquemarka.

“Amenazan a nuestros vecinos de la ciudad de El Alto, contratan gente y agreden a nuestros dirigentes. Nosotros, como gobierno municipal, no vamos a perder un milímetro de nuestro territorio”, aseguró Balladares.