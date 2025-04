El entorno que apoya a Andrónico asegura que día que pasa se incrementa el respaldo nacional a su candidatura

La Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) tiene la intención de postularlo como candidato a la Presidencia en representación de esa organización social.

Los adherentes de Andrónico Rodríguez están satisfechos por la respuesta de la población boliviana a una probable candidatura del presidente del Senado, porque estiman que la gente lo identifica como el líder político que permitirá encontrar soluciones a la crisis económica, política y social que atraviesa el país, así lo asegura el presidente de la Regional Urbana del Movimiento al Socialismo (MAS) en Santa Cruz, Darwin Choquerive.

El pasado sábado, el titular del Senado asistió como invitado al Primer Encuentro Cultural y Social del Distrito 22, en el Norte Potosí, donde fue recibido con vítores y carteles que propiciaban su candidatura, incluso le entregaron un bastón de mando, en una clara muestra de apoyo y confianza en su liderazgo; ese mismo día, diferentes sectores urbanos y organizaciones sociales también lo proclamaron. En otras regiones como Tarija y Cochabamba, si bien el joven senador no estuvo presente, también los nominaron como postulante presidencial.

“Nosotros muy contentos de ver que crece y crece el apoyo al compañero Andrónico, actual presidente del Senado en los distintos departamentos, no pensábamos llegar a tanto, pero se nota que era justo y necesario de apoyar a un joven que ha demostrado capacidad y humildad; bueno, tiene todo el apoyo de las distintas organizaciones; él dijo que no va a ser candidato, pero va a respetar lo orgánico y como se ve lo orgánico está con Andrónico y la bases están pidiendo que sea candidato y va a tener que asumir”, afirmó.

En consecuencia, el dirigente cruceño estimó que ‘más temprano que tarde’ el titular de la Cámara Alta anunciará su postulación conjuntamente los líderes orgánicos de todo el país, porque existe un consenso mayoritario en sectores otrora masistas para que participe como candidato presidencial en agosto de este año; además, aclaró que la posición de la regional cruceña se debe a que Evo Morales no está habilitado para ser aspirante a la Presidencia.

“Ante la inminente anulación de la postulación del compañero Evo hay que buscar otro candidato, y creo que Andrónico es el ideal, todos los sectores ven que el candidato ideal para poder ganar en estas elecciones e el compañero Andrónico; para nosotros es el candidato del pueblo, es el candidato de los sectores sociales, es el candidato de la izquierda boliviana, ratificar que el compañero Andrónico no es candidato de los arcistas”, refirió.

Los analistas estiman que el horizonte es más amplio para Rodríguez, debido a que tiene la capacidad de articular con sectores tanto del evismo como del arcismo, además de la posibilidad de generar un frente amplio de izquierda con partidos como el Movimiento de Renovación Nacional (Morena) de la alcaldesa alteña Eva Copa, o el Movimiento Tercer Sistema del exministro Félix Patzi, a diferencia de Morales y Arce, quienes tienen más rechazo que apoyo.

“Lamentablemente la sigla del MAS no las han robado, no somos parte de este gobierno que ha hecho una mala gestión, por eso, ratificamos que Andrónico no es candidato de los arcistas; estos asambleístas que lo critican solo hacen show político, es gente que en unos meses ya no va a hacer nada, ya no van a ser diputados, así que nos imaginamos que es para tener unos minutos en los canales de televisión”, cuestionó Choquerive a propósito de las críticas de asambleístas del evismo como Héctor Arce y Renán Cabezas.

El senador Félix Ajpi informó en las pasadas horas que los interculturales del norte de La Paz convocaron a Rodríguez para el próximo 16 de abril, con el objetivo de que rinda cuentas sobre la gestión legislativa y también defina junto a las bases el futuro político del sector campesino. La Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) tiene personería jurídica y constitucionalmente puede presentar un candidato sin necesidad de un partido político.