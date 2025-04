“El generador está en desuso por mal estado”: Sedes apunta a la Alcaldía de Guayaramerín tras apagón en plena cirugía médica

En redes sociales se viralizó un video en el que se observa a un equipo médico realizar una cirugía bajo la luz de teléfonos celulares, esto luego que se diera un apagón en el hospital; ocurrió en Guayaramerín, Beni.







Fuente: Unitel

Una tormenta generada el pasado viernes en el municipio beniano de Guayaramerín dejó sin luz al hospital y la emergencia quedó en evidencia tras viralizarse imágenes en las que se ve a un grupo de médicos realizar una cirugía siendo ‘alumbrados’ con luces de teléfonos celular.

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) informó que el generador que debería haber funcionado como respuesta a la contingencia por la falta de electricidad, está en desuso, por lo que se analizan los grados de responsabilidad en este caso.

“En realidad existe el generador, tienen un generador, pero bajo este suceso yo me comuniqué con el Secretario Municipal de Salud y él me menciona que el generador está en desuso por un mal estado. Han tratado de hacer los arreglos que corresponden, pero no habían podido”, dijo Rubén Torres, director del Sedes a UNITEL.

En referencia al paciente, señaló que está en buen estado y que al momento de la contingencia estaba siendo sometido a la limpieza de una artritis séptica en la rodilla, cirugía que fue completada con éxito por un profesional traumatólogo.

“El corte (de luz) duró de 20 a 30 minutos, y ellos pudieron concluir sin ningún problema; el equipo de anestesia tiene batería para aproximadamente un par de horas. Por lo tanto, continuó funcionando de manera normal, pero este es un hecho que lamentamos muchísimo”, agregó.

Torres puso de manifiesto que las competencias de salud son claras y se establece que los centros de primer y segundo nivel son competencia municipal por lo tanto, es la Alcaldía de Guayaramerín la que tendría que preveer que este tipo de situaciones no ocurran en los hospitales.

“Esto es algo que nos llama bastante la atención porque se supone de que el generador debería estar funcionando adecuadamente porque un corte de luz en nuestro departamento puede darse en cualquier momento. Vamos a hacer un control y una supervisión absoluta a todos los establecimientos tanto de segundo como tercer nivel que tenemos acá”, apuntó.