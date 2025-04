El Gobierno afirma que insistirá en la aprobación de créditos en la ALP para el voto en el exterior

Aunque, también el ministro de Economía manifestó que el TSE cuenta con un presupuesto de 310 millones de bolivianos para encarar las elecciones de agosto.

eju.tv / Video: BTV

Luego que legisladores de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) rechazaron la aprobación del proyecto de ley de crédito Jica de $us 100 millones, que se preveía destinar para atender las emergencias por las lluvias que se registran en el país y para financiar el voto en el exterior, en las elecciones generales de este año. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, afirmó este miércoles que insistirán con las gestiones para que se aprueben los recursos.

“Como Gobierno nacional se seguirá gestionando y agotando todos los recursos legales y los recursos que estén en el marco de la Constitución para continuar solicitando estos créditos en la ALP. No vamos a desistir de aquello, por lo tanto, no hay ningún riesgo de que los recursos para la ejecución de las elecciones en el exterior no se lleven a cabo”, afirmó la autoridad, en conferencia de prensa.

No obstante, Montenegro también mencionó que se tiene el presupuesto para garantizar las elecciones generales y que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene 310 millones de bolivianos para encarar los comicios electorales del 17 de agosto de este año.

“Aclaramos que cualquier entidad del país, de cualquier órgano, para ejecutar cualquier tipo de gastos tiene que tener aprobado su presupuesto y el presupuesto del TSE está aprobado y son 310 millones de bolivianos. Entonces, estos recursos son los que tiene el Tribunal Supremo Electoral para utilizarlos y llevar a cabo las elecciones”, dijo.

Los seguidores de Evo Morales apuntaron contra los ministros de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro; de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui; y de Salud, María Renée Castro, quienes asistieron al hemiciclo para explicar los alcances de la ley que avalaba el crédito. Los evistas cuestionaron los préstamos que el Gobierno pide que se aprueben y demandaron un informe del presidente Luis Arce pese a las explicaciones de sus ministros.