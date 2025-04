El gran éxito de Queen que Brian May no quería grabar: “Creo que a la gente le encanta porque contiene todos sus sueños oscuros”

Lo cierto es que, a lo largo de su trayectoria, Queen tuvo varios problemas internos debido a los radicales cambios que el cantante, Freddie Mercury, implementó en el sonido de la banda. Por ejemplo, “Another One Bites the Dust”, no era del agrado del baterista Roger Taylor, pero aceptó a regañadientes y contra todo pronóstico, se convirtió en todo un éxito atemporal.

Brian May, por otro lado, era un poco más flexible en cuanto a la música, pero las letras sí le llegaban a generar conflicto. Ese fue el caso de otro himno de la banda: “Don’t Stop Me Now”.

Estrenada como sencillo del álbum Jazz en 1978, “Dont’ Stop Me Now” narra la vida de un hombre que sólo quiere divertirse y vivir la vida al máximo, una idea que, como es bien sabido, Freddie Mercury compartió por mucho tiempo

Esto se lee en el primer verso de “Don’t Stop Me Now”:

Esta noche, voy a pasarla bien de verdad

Me siento vivo

Y al mundo, lo pondré de cabeza, ¡sí!

Estoy flotando en éxtasis

Así que no me detengas ahora

No me detengas

Al parecer, Brian May no consideraba que este mensaje de hedonismo fuera del todo positivo, pero con el tiempo, entiendo que muchas personas encuentran en la canción un espacio donde pueden liberar sus deseos privados.

“En aquel momento, no me sentía cómodo con ‘Don’t Stop Me Now’, probablemente por todas las razones correctas y las incorrectas. Creo que durante mucho tiempo me resistí a darme cuenta de por qué le gustaba a la gente. Ahora creo que a la gente le encanta porque contiene todos sus oscuros sueños de hedonismo, y eso está bien”, reflexionó el guitarrista.

“Don’t Stop Me Now” no es la única canción que May comentó en la entrevista. “Who Wants To Live Forever” es otro tema emblemático de la banda que, muy por el contrario, reflexiona sobre la inmortalidad, la soledad y el dolor de vivir eternamente. Brian aseguró que la gente se le acerca para compartir la cercanía que tienen con esta canción.

“Lo oigo todo el tiempo. La gente me dice: ‘Who Wants to Live Forever’ parece escrita para mí, o para mi madre o mi padre…’ Está en el corazón y la mente de la gente y se convierte en algo personal para ellos. Eso es lo que hace que una canción perdure”.

Queen vs el gangsta rap

Otro tema que llamó mucho en la entrevista fue la revelación de que Queen rechazó la petición de un rapero para samplear un tema de la banda. El incidente se vivió en los años 90′s, cuando el gangsta rap estaba en pleno apogeo. Queen no estaba en desacuerdo con este nuevo sonido, pero sí con las canciones que hicieran apología a alguna clase de violencia.

Brian May relató la negativa de Queen para que una canción suya fuera usada por un rapero Cortesía de Queen Productions LTD/via REUTERS Brian May relató la negativa de Queen para que una canción suya fuera usada por un rapero Cortesía de Queen Productions LTD/via REUTERS

“Hemos impedido que nuestras canciones se utilicen para promover violencia o abuso. Durante la época dorada del gangsta rap, alguien quiso samplear una de nuestras canciones en un tema que consideramos ofensivo hacia las mujeres, y decidimos no permitirlo”, afirmó May. Sin embargo, también destacó que, fuera de estos casos específicos, las canciones de Queen están destinadas a ser disfrutadas por todos, añadiendo: “Todo arte es un robo”.