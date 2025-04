Por primera vez, el Instituto Nacional de Estadística (INE) reconoció que el país atraviesa un proceso inflacionario “bastante complejo”, luego de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) marcara un incremento del 1,7% a marzo de este año.

“Estamos enfrentando un problema inflacionario bastante complejo, no podemos hablar de una inflación controlada, pero tampoco podemos hablar sensacionalistamente, irresponsablemente, de una inflación descontrolada”, dijo Humberto Arandia, director del INE, en entrevista con Que No Me Pierda.

De acuerdo con el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, la inflación de 1,7% en marzo es la más alta en las últimas cuatro décadas. Inclusive, señala que en solo tres meses se superó la inflación acumulada de varias gestiones anteriores.

Sin embargo, Arandia pidió “dejar de politizar” estas cifras y dijo que es una “irresponsabilidad técnica” comparar el mes de marzo de cada año, pues el comportamiento económico es bastante diferente en cada año.

En criterio del director del INE, en la última semana, se observa una reducción de precios que le permite avizorar un mejor panorama.

“Lo que no menciona el señor Fernando Romero es una realidad que se ve en La Paz. El día 15 de marzo el kilo de carne de pollo estaba a 27 bolivianos. En cambio, al día 3 de abril, el pollo estaba a 16 bolivianos”, destacó.

Asimismo, afirmó que el precio de la papa es el más bajo en los últimos años, pero que no hay ningún analista o economista que hable de eso.

De acuerdo con Arandia, la inflación de marzo se explica principalmente por la falta de diésel y gasolina, además de las intensas precipitaciones que afectaron la transitabilidad en las carreteras.

“Hemos tenido un incremento de precios hasta mediados del mes de marzo por dos aspectos fundamentales. No podemos negar que existió una ruptura en la logística por la distribución de combustibles, pero también tuvimos problemas climatológicos”, sostuvo.

Además, recordó que en marzo el transporte, en ciudades como La Paz, incrementó la tarifa del servicio público en La Paz, lo que también afectó a la inflación.

Arandia reconoció que los precios de los alimentos eran mucho más bajos en marzo de 2024, “no hay dónde discutirlo”, pero también señaló que los precios encarecieron a raíz de los bloqueos evistas de octubre, la sequía que duró hasta noviembre y otros problemas que impiden que algunos productos se normalicen.