El Legislativo está en ‘modo electoral’, mientras esperan más de 750 proyectos de ley

Son 466 proyectos de ley pendientes de su tratamiento y aprobación en Diputados y 295 en el Senado, según sus portales oficiales. El Parlamento no aprobó ninguna ley del paquete de proyectos que mandó el TSE. Choquehuanca asume compromiso.

Yolanda Mamani Cayo

Fuente: eldeber.com.bo

Los pasillos, oficinas y salas de prensa de la Asamblea Legislativa Plurinacional se han convertido en un escenario que se usa para hacer campaña electoral a favor de uno u otro precandidato, desacreditar a sus adversarios, hablar de alianzas y pactos partidarios, hacer cálculos políticos electorales y hasta protagonizar grescas. Mientras, en ambas cámaras -Senado y Diputados- están pendientes más de 750 proyectos de ley para su tratamiento y aprobación.

En ese marco, las tres bancadas oficiales como son del Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos han sido reducidas a su mínima expresión por las fracturas que han sufrido todas ellas. Con escasas sesiones plenarias, la mayoría de los legisladores se dedican de lleno a firmar alianzas políticas con los precandidatos a la presidencia y asistir a proclamaciones.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Según la página oficial de la Cámara de Diputados, están registrados 466 proyectos de ley pendientes para su tratamiento de la legislatura 2024-2025; es decir, desde noviembre del año pasado y con temas variados que van desde créditos internacionales, transferencias de terrenos, declaratorias de “patrimonio nacional” hasta temas de interés nacional.

Un hecho similar se refleja en el portal web del Senado que tiene 295 proyectos de ley en tratamiento y que están en distintas comisiones y comités.

Entre los últimos proyectos pendientes está la “Ley de modificación a la Ley 026 de Régimen electoral, sobre sistema de transmisión y publicación de resultados preliminares”, proyecto que fue aprobado en Diputados hace casi un mes y debe ser sancionado por el Senado.

En total son 761 proyectos de ley de la gestión 2024-2025, legislatura que concluye en noviembre de 2025; es decir, dentro de siete meses. No obstante, se anotan algunos que ya perdieron vigencia como el proyecto de ley de “prosecución de las elecciones judiciales 2024”, enviado a Diputados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el 12 de noviembre de 2024.

Entre las más urgentes y que no fueron aprobadas por el Legislativo están las que forman parte del paquete de leyes para blindar las elecciones generales que envió el TSE. El más importante para la entidad es el referido al respeto al principio de preclusión. El tema todavía no fue tratado ni aprobado en la Comisión de Constitución.

‘Modo elecciones’

De todas las conferencias de prensa que convocan los legisladores -senadores y diputados-, prácticamente en todas se habla de elecciones, de los precandidatos y de las alianzas políticas que han generado más corrientes y bloques políticos.

Por ejemplo, gran parte de los legisladores evistas ahora apoyan a Andrónico Rodríguez para que éste sea candidato de la “izquierda populista”, más allá del MAS arcista y del evismo. Es decir, el MAS en el Parlamento ahora tiene tres corrientes: arcistas, evistas y androniquistas.

El senador William Tórrez da cuenta de aquello y refiere que, de los 21 senadores que tiene el MAS, siete son del bloque arcista y 14 son evistas. No obstante, en el último periodo y tomando en cuenta como una alta probabilidad de que Evo Morales no será habilitado como candidato, se inclinaron por apoyar al senador Rodríguez.

“De esos 14 existen algunos ciegos seguidores de Evo Morales que no entienden razones y para ellos Evo es ahora, antes y después, pero nosotros vemos de otra manera distinta: creemos que con Evo no ganamos sino con Andrónico. De esos 14, una mayoría hemos entendido que Andrónico debe ser el candidato”, dijo Torrez a EL DEBER.

El legislador da cuenta que quedaron unos tres senadores en el bando evista, siendo el más mediático el dirigente cocalero Leonardo Loza.

“Y los arcistas, que son siete, siguen en la línea de defender a Luis Arce, aunque en voz baja escucho decir que apoyarían a Andrónico y eso no nos preocupa. Pero sí, vamos a ir a las elecciones con Andrónico, pero no va a ser con el MAS arcista, va a ser con otra sigla”, agregó Torrez.

En Diputados pasa algo similar, aunque el número de evistas frente a arcistas es indeterminado, porque como dijo Torres, muchos de ellos ven a Andrónico como la mejor opción -pero lo dicen “en voz baja”- y la que terminaría uniendo a toda la izquierda en Bolivia.

Entre los legisladores que encabezan a los fieles evistas están Héctor Arce, Ányelo Céspedes, Renán Cabezas, Gladys Quispe y Santos Mamani, entre otros.

El bloque arcista que se quedó con la sigla del MAS en el Legislativo, también pone en primer plano el tema electoral, pero mientras unos apuestan por una dupla entre Luis Arce y Andrónico Rodríguez, otros ven que existen otros líderes con mejores posibilidades que él.

“Le dan tanta cabida y tanta cobertura cuando en realidad no tiene ningún mérito. El único mérito que tiene el señor Andrónico Rodríguez es bloquear la Asamblea Legislativa para que el Gobierno no pueda atender a la población. No se puede hablar de méritos cuando sigue casado a Evo Morales”, dijo la diputada Deysi Choque.

Imagen

Andrónico Rodríguez, el día que lo proclamaron como presidenciable.

En la oposición

El escenario es similar en la oposición y para muestra un botón con la alianza de CC, cuyos parlamentarios ya trazaron su línea política electoral a futuro y se alinearon con tres precandidatos: Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga y Manfred Reyes Villa, quien desde el año pasado conquistó a los disidentes de CC y Creemos.

El diputado y jefe de bancada de CC, Enrique Urquidi, señaló que la mayoría de sus colegas “han optado, legítimamente y con absoluta libertad, apoyar a algunas precandidaturas del bloque de unidad”. En contraste, su líder, Carlos Mesa, se retiró del bloque de unidad tras los desacuerdos entre Tuto y Samuel.

El precandidato Doria Medina fue el más beneficiado porque acogió a la mayor parte de los legisladores de CC. “Hay tres diputados (de CC) que han optado por apoyar a Tuto, y la mayoría entre 15 a 20 parlamentarios estamos apoyando a Samuel Doria Medina”, precisó Urquidi.

Así, el 9 de abril, cuando se conoció que Doria Medina fue elegido el “candidato de la unidad”, estaban a su lado y en primera fila los legisladores Andrea Barrientos, Cecilia Requena y Carlos Alarcón, entre otros quienes vitorearon al político.

Un grupo camachista de Creemos también está en las filas de Doria Medina, desde donde ya empezaron los ataques a Quiroga después que éste rechazó ser parte de la encuesta porque la calificó como “ilegal” por no respetar las fechas del calendario electoral del TSE.

“Tuto quiere seguir siendo candidato a pesar de que no ganó la encuesta, a pesar de que pateó el bloque de unidad, a pesar de que el pueblo demanda unidad (…) Siento una profunda decepción de Tuto Quiroga, terminó siendo un político más, mentiroso, con un nivel importante de cinismo, con las mismas trampas de la vieja clase política”, disparó el diputado Erwin Bazán.

Esa es la tónica discursiva de la mayoría de los legisladores: hablar de alianzas, atacar a sus contrincantes, alabar a sus líderes y en último lugar, si es que los periodistas les preguntan, se refieren al trabajo legislativo que deben cumplir, qué proyectos de ley de trascendencia nacional han aprobado o si están fiscalizando al Ejecutivo.

El diputado Urquidi identifica dos características de la situación de la Asamblea Legislativa: la “crisis institucional” que sufrió el Parlamento en los últimos años, lo que se agudizó con las fracturas de las tres fuerzas políticas, y que a su vez generó un bloqueo parlamentario que impide la aprobación de la mayoría de los proyectos de ley.

Y la segunda es el divorcio entre el Legislativo y Ejecutivo. “Arce optó por gobernar con el TCP, optó por bloquear a la Asamblea y romper la relación y todo eso ha contribuido a este escenario”.

MÁS SOBRE EL TEMA

Andrea Barrientos. La senadora cochabambina Andrea Barrientos (CC), se perfila como una de las precandidatas a la vicepresidencia que puede acompañar en la dupla a Samuel Doria Medina. Él tiene la potestad de elegir a su acompañante.

Rodrigo Paz. El senador tarijeño Rodrigo Paz (CC) es otro de los precandidatos que aspira a la presidencia de Bolivia con su agrupación ‘Primero la gente’. Realiza una intensa campaña recorriendo todo el país y se prepara para registrar su alianza hasta el 18 de abril.

Andrónico Rodríguez. El senador Andrónico Rodríguez (MAS) es mencionado para ser candidato a la presidencia. Estuvo en España, reunido con la gente de Podemos de Pablo Iglesias y con el expresidente Rodríguez Zapatero.

Apoyo total. El dirigente del bloque de Andrónico, Darwin Choquerive, aseguró que casi la totalidad de legisladores evistas, ahora apoyan al presidente del Senado.

Las listas. Los legisladores más mediáticos del MAS, evistas y opositores, de perfilan como los principales candidatos al Senado y Diputados.

Choquehuanca y bancadas hacen intentos para aprobar créditos

Imagen

Esta semana, la Asamblea Legislativa volverá a sesionar para tratar de aprobar el proyecto de ley de crédito japonés de $us 100 millones para que el 10% de esos recursos sean destinados al TSE para las elecciones.

Asimismo, el vicepresidente y presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca se comprometió ante las tres bancadas parlamentarias a agilizar el tratamiento y aprobación urgente del paquete de leyes electorales para blindar las elecciones generales del 17 de agosto.

“El señor Choquehuanca se ha comprometido a hacer las averiguaciones y a hacer las gestiones en la Comisión de Constitución de Diputados para agilizar y priorizar el paquete de leyes electorales”, indicó a EL DEBER el diputado Enrique Urquidi (CC).

Sobre el crédito japonés, el legislador dijo que Choquehuanca y los representantes de las tres bancadas han coincidido que el mismo es importante y está dentro del marco de los compromisos que se asumieron en febrero con el TSE.

Mientras CC ratificó que apoyará la aprobación del crédito internacional, desde el evismo reiteran que rechazarán su aprobación. Andrónico Rodríguez no estuvo en la reunión porque viajó a España.

PUNTO DE VISTA

Carlos Cordero, analista político: «La Asamblea es un espacio de disputa política»

La Asamblea Legislativa con sus dos cámaras es uno de los espacios de mayor disputa político electoral, pero que siempre está en el trasfondo, es algo que no es público pero que tiene muchísimo peso. No es solamente la elección del candidato a la presidencia, si no es vital la elección del vicepresidente y la elaboración de las listas de senadores y diputados.

Los precandidatos que sepan ofrecer espacios en estas listas de candidatos a senadores y diputados, son los que terminan apoyando a una determinada candidatura y eso es lo que ha pasado con Samuel Doria Medina y con legisladores que han aparecido en la fotografía de su proclamación, son muchos legisladores jóvenes que quieren repetir, son viejos políticos que han hecho política en el pasado y que esperan volver a tener ese trabajo, un salario fijo, inmunidad y seguir incidiendo políticamente.

Y esta Asamblea Legislativa se va a configurar en la primera vuelta electoral y la que está vigente hasta la transmisión de mando, pero es una Asamblea donde el gobierno de Arce no ha logrado desbloquear y los legisladores actuales se han convertido en un freno del actual Gobierno.

Este parlamento bloqueado, paralizado, genera la idea en la ciudadanía de que los próximos legisladores: senadores y diputados, tienen que tener una actitud diferente, tienen que desbloquear ese parlamento, llegar a acuerdos y ayudar a gobernar.

Entonces de pronto las candidaturas de la futura Asamblea se han convertido en un espacio que puede propiciar el cambio político. No es solamente el cambio de política, manejar la economía, conseguir dólares, administrar la cosa pública, sino también el Parlamento está entrando en este juego de la democracia y de las elecciones para convertirse en el espacio que puede propiciar un cambio en la política.