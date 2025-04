El MTS presentará sus candidatos este 10 de mayo, no descarta que sea Andrónico

Según Félix Patzi, las organizaciones sociales aún están proponiendo sus ternas para la vicepresidencia.

Naira Menacho

Fuente: Red Uno/Que no me pierda

El jefe del Partido Político Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Patzi confirmó en Que No Me Pierda (QNMP) la invitación a Andrónico Rodríguez como presidente y sostuvo que es casi seguro que participe como candidato de la alianza, no obstante, aseguró que la vicepresidencia aún no ha sido definida, en alusión a las declaraciones realizadas por el exalcalde de Warnes, Mario Cronenbold, quien hablada de un posible binomio con su persona como vicepresidente.

“Existe una hipótesis de que sí podría participar con MTS, yo diría que es casi seguro, pero tiene que pasar por la decisión de Andrónico. La vicepresidencia está por trabajarse y las organizaciones sociales están proponiendo ternas”, explicó Patzi.

Según el jefe del MTS, la fecha de presentación del candidato, será el próximo 10 de mayo.

“La fecha límite que tenemos como organización es el 10 de mayo, porque necesitamos, a partir de eso, definir todas las candidaturas, es decir, la plancha de senadores y de diputados; además se tiene que realizar el trámite legal de los requisitos que exigen la Constitución y la convocatoria del TSE. El 10 de mayo haremos conocer las candidaturas”, ratificó Patzi.