El raro virus que mató a la esposa de Gene Hackman está vinculado a tres muertes en California

El actor Gene Hackman fue hallado sin vida junto a su esposa, Betsy Arakawa, el pasado 26 de febrero en su domicilio en Santa Fe, Nuevo México. Mientras Hackman murió por causas naturales, la autopsia determinó que Arakawa falleció a causa del síndrome pulmonar por hantavirus (HPS), una enfermedad rara pero grave. A solo semanas de este suceso, funcionarios de salud en California confirmaron tres muertes vinculadas al mismo virus en la localidad de Mammoth Lakes, un pueblo rural en la región de la Sierra Oriental del estado.

Según informó NBC News, el Departamento de Salud de Mono County identificó la tercera muerte por hantavirus en Mammoth Lakes a principios de abril. Todas ocurrieron desde febrero, lo que llevó a las autoridades a calificar la situación como “alarmante”. La última víctima era un adulto joven sin antecedentes conocidos de contacto directo con roedores. “No hubo evidencia de actividad de ratones en su hogar”, declaró el funcionario de salud pública Dr. Tom Boo en un comunicado oficial, “aunque se observaron algunos en su lugar de trabajo, lo cual no es inusual en esta época del año en la zona”.

El hantavirus, transmitido principalmente por el ratón ciervo (deer mouse), se contrae al inhalar partículas contaminadas con orina, saliva o excrementos del roedor, según el California Department of Public Health (CDPH). Aunque los casos son poco frecuentes, la enfermedad puede ser mortal si no se detecta a tiempo. El virus Sin Nombre, una variante común en el oeste de Estados Unidos, es el responsable del HPS en esta región. El Dr. Boo subrayó que los tres fallecidos no participaron en actividades típicamente asociadas al contagio, como limpiar sótanos cerrados o cabañas infestadas.

Aumento inusual de roedores en la región

Las autoridades sanitarias del condado advirtieron que la población de ratones ciervo ha crecido por encima de lo habitual este año en la Sierra Oriental de California, lo que incrementa el riesgo de exposición al virus. “El hecho de que estos casos se presenten tan temprano en el año me preocupa”, expresó el Dr. Boo, citado por NBC News. Generalmente, los contagios se reportan hacia el final de la primavera o el verano, cuando las personas comienzan a frecuentar cabañas o viviendas cerradas por meses.

El CDPH detalló que el virus se vuelve particularmente peligroso cuando las personas barren, aspiran o remueven nidos sin protección adecuada, lo que puede liberar partículas infecciosas al aire. Los síntomas del HPS incluyen fiebre, dolor muscular, fatiga, tos y dificultad respiratoria. El virus no tiene tratamiento específico ni vacuna, y puede provocar la muerte en pocos días si la infección avanza hacia los pulmones.

Recomendaciones para prevenir el contagio

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el CDPH instan a extremar precauciones en viviendas, cobertizos, garajes o cualquier espacio cerrado donde puedan habitar roedores. Las recomendaciones incluyen ventilar el área durante al menos 30 minutos antes de ingresar, usar guantes y mascarilla, y desinfectar con una solución de cloro antes de retirar excrementos o materiales contaminados. Se prohíbe expresamente barrer o aspirar estos residuos, ya que esa acción puede dispersar el virus en el aire.

Además, se sugiere sellar orificios del tamaño de un lápiz o mayores para evitar el ingreso de ratones, almacenar los alimentos en recipientes herméticos y colocar trampas mecánicas en lugar de adhesivas o vivas. “Aunque no se han reportado nuevos casos sospechosos en el último mes, seguimos atentos al comportamiento de la población de roedores”, afirmó Boo, citado por NBC News.

Los casos de hantavirus en Estados Unidos son poco comunes, pero cuando ocurren, tienden a presentarse en zonas rurales del oeste del país. En 2012, se registró un brote en Yosemite, con múltiples visitantes infectados tras pasar la noche en cabañas contaminadas. Desde entonces, las autoridades sanitarias han reforzado las campañas de información en áreas de riesgo. Según datos del CDPH, California ha reportado infecciones en varios condados desde 1980, con picos esporádicos como el actual en Mammoth Lakes.