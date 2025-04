El régimen chino cuenta con un arma que podría perjudicar a Estados Unidos: las exportaciones de tierras raras

Pese a las actuales tensiones con Washington por los aranceles, Beijing apenas ha empezado a utilizarla

Para ganar una partida de Scrabble, empiece por la parte inferior de la tabla periódica. Las 17 “tierras raras” que allí se encuentran tienen nombres largos, como disprosio y praseodimio, repletos de letras que valen la pena. También comparten otras características. Todos se producen y utilizan en cantidades minúsculas, pero son cruciales para una serie de productos de alta tecnología, desde baterías y energías renovables hasta armas y dispositivos médicos. Y lo que es aún más importante, todas ellas son suministradas en gran parte al mundo por China.

Las tierras raras también forman parte de la guerra comercial. El 4 de abril, en respuesta a los aranceles de Donald Trump, China restringió las ventas a Estados Unidos de siete tierras raras. La medida obliga a los productores a solicitar licencias de exportación. No es una prohibición rotunda, pero podría convertirse en una. China ya ha impuesto prohibiciones de este tipo a las exportaciones de tres metales menos raros, pero críticos, y ha reforzado los controles sobre otros. ¿Hasta qué punto sería perjudicial un embargo de tierras raras?

La historia ofrece pistas. Hace dos años, China restringió las exportaciones de galio y germanio, que se utilizan en chips, radares y satélites. En diciembre prohibió todas las exportaciones a Estados Unidos de ambos metales, así como de antimonio, un retardante de llama. Desde entonces, los precios se han disparado y el mercado mundial se ha fracturado. El galio comprado en Occidente es entre dos y tres veces más caro que el adquirido en China, según Jack Bedder, de la consultora Project Blue. La escasez de oferta aún no ha paralizado a Estados Unidos. Muchos compradores habían acumulado existencias antes de la prohibición; China no canceló los contratos de suministro existentes, que a menudo duran años; y parte del material ha seguido llegando a través de terceros países. Una fuente cercana al Ministerio de Defensa estadounidense no detecta pánico relacionado con el galio en el Pentágono.

Sin embargo, las últimas restricciones de China podrían causar más daños, por tres razones. En primer lugar, las tierras raras “pesadas” que ha elegido son las más difíciles de sustituir. El disprosio y el terbio regulan el calor en los imanes que alimentan las turbinas eólicas marinas, los reactores y las naves espaciales. “Cuanto más grande es el motor, más pesadas son las tierras raras que se necesitan”, afirma Ionut Lazar, de CRU, otra consultora. Los otros cinco metales son cruciales para los chips de inteligencia artificial. Algunos también se utilizan en escáneres de resonancia magnética, láseres y fibra óptica.

El segundo problema es que China domina aún más la producción de tierras raras pesadas que la de las ligeras. Controla la mayor parte de su extracción, tanto en su país como en Myanmar. Y lo que es más importante, procesa el 98% del material extraído. Como la mayoría de los elementos, las tierras raras pesadas no existen en estado puro en la corteza terrestre. Y, a diferencia del galio o el germanio, no son subproductos de la fundición de metales producidos en masa, como el aluminio o el zinc. Hay que separarlas de los compuestos químicos que forman con conocimientos especializados y mucho trabajo, a cambio de poca recompensa.

Esto agrava el tercer problema: China dispone de poderosas herramientas para imponer una prohibición. Su gobierno puede rastrear cada tonelada de tierras raras extraída y procesada en su país y saber dónde va a parar, afirma Ryan Castilloux, de la empresa de investigación Adamas Intelligence. También vigila la demanda de empresas de todo el mundo, lo que permite a los funcionarios detectar cualquier caso atípico que pueda estar importando más para reexportar a Estados Unidos. “Podrían producirse muchos daños colaterales [si China toma medidas enérgicas], porque [le] preocuparía cerrar lagunas”, afirma Melissa Sanderson, veterana del sector minero que trabajó en el Departamento de Estado estadounidense. Ante el riesgo de quedar aislados, es posible que los terceros países no se apresuren a acudir en ayuda del Tío Sam.

Así que una prohibición china afectaría mucho a Estados Unidos. Los precios subirían rápidamente, ya que los compradores empezarían a hacer acopio. Neha Mukherjee, de Benchmark Minerals, una empresa de investigación, calcula que los precios del disprosio alcanzarían los 300 dólares por kilogramo, frente a los 230 dólares actuales. Las empresas tienen existencias, pero probablemente se agoten en unos meses. Después, las industrias civiles serían las primeras en sufrir las consecuencias. Las turbinas eólicas marinas dejarían de ser competitivas o no estarían disponibles. Los coches eléctricos podrían cambiar a motores más pequeños. Pronto la industria de defensa también se vería perjudicada, afirma Gracelin Baskaran, del grupo de reflexión CSIS.

Estados Unidos aceleraría sus esfuerzos para encontrar suministros alternativos. En la actualidad, el país sólo tiene una mina de tierras raras, en California. Está desarrollando varias más y patrocinando nuevas minas en Brasil y Sudáfrica. También está utilizando la Ley de Producción de Defensa de 1950, una ley aprobada en la guerra de Corea, para financiar la primera gran instalación de procesamiento de tierras raras pesadas fuera de China, en Texas. Sin embargo, Estados Unidos, como otros países, carece de los conocimientos necesarios para convertir las tierras raras en imanes de alto rendimiento, cuya exportación también ha restringido China. Los analistas calculan que Estados Unidos tardaría entre tres y cinco años en construir una cadena de suministro de la mina al imán que eludiera a China.

Es cierto que prohibir las exportaciones de tierras raras perjudicaría a la propia China, ya que destruiría la demanda. En 2010, en medio de una disputa pesquera, China detuvo las exportaciones de tierras raras a Japón. Al cabo de unos meses, Japón hizo concesiones y se reanudaron las exportaciones. Mientras tanto, los fabricantes de automóviles japoneses habían diseñado nuevos vehículos que dependían menos de las tierras raras. Esta vez, es más probable que China reduzca las exportaciones a Estados Unidos de forma selectiva, a menos que Trump continúe con su enfoque agresivo. La partida de Scrabble más importante del mundo podría entonces volverse realmente desagradable.

