El secretario del Tesoro de Estados Unidos anticipó que las primeras negociaciones arancelarias serán con Vietnam y Japón

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó este miércoles la pausa de noventa días a los llamados aranceles recíprocos de Trump, que la “base” arancelaria global será del 10% y que la primeras negociaciones se mantendrán con Vietnam, Japón, Corea del Sur y la India.

Bessent compareció ante corresponsales de prensa en la Casa Blanca pocos minutos después de que Trump anunciara en su red social, Truth Social, su nuevo plan de aranceles, que incluye una moratoria de 90 días, la reducción al 10% de la tarifa “base” para otros países y el aumento al 125% de los aranceles específicos contra China.

No quedó claro de inmediato qué naciones recibirían alivio arancelario. Aquellos que lo hagan seguirán pagando impuestos a la tasa base del 10% que entró en vigor el sábado.

Ante las cámaras, Bessent presentó la pausa como parte de la estrategia del mandatario y no como una reacción a las recientes caídas en los mercados bursátiles, asegurando que las acciones de Trump han surtido efecto al motivar a algunos de los países más cercanos a China, como Vietnam, a buscar acuerdos con Washington.

“No respondan con represalias y serán recompensados”, afirmó Bessent al delinear la postura negociadora de Trump.

Según explicó, esta pausa permitirá abrir un espacio de diálogo para alcanzar nuevos acuerdos comerciales con los 75 países que, según la Casa Blanca, han contactado a Washington desde que el pasado 2 de abril se anunciara la imposición de un arancel global del 10%, además de gravámenes adicionales dirigidas a economías la de la Unión Europea, que ahora pasa a soportar un arancel del 10%.

Bessent también explicó que Canadá y México, excluidos del anuncio del arancel global y adicional del 2 de abril, ahora sí están incluidos en la lista de países que tendrán un aumento arancelario universal del 10%.

“Estamos dispuestos a escuchar a cualquier país del mundo que quiera venir a negociar”, subrayó el titular del Tesoro.

Bessent confirmó también que naciones como Brasil y otros países de América Latina, afectados por la nueva “tasa base” del 10%, mantendrán ese nivel arancelario durante los próximos 90 días.

El funcionario aseguró que Trump ha demostrado “gran valentía” al mantenerse firme con el objetivo de renegociar con países que, a su juicio, mantienen déficits comerciales significativos con Estados Unidos.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también defendió que esta era la estrategia de Trump desde el principio y que no tomó la decisión en reacción a las caídas en los mercados.

En tono irónico, criticó a los medios por no haber entendido el enfoque negociador del presidente y se refirió al libro que Trump publicó en 1987, ‘The Art of the Deal’ (El arte de la negociación).

“Muchos de ustedes en la prensa claramente no entendieron el ‘Art of the Deal’. No han comprendido lo que el presidente Trump está haciendo aquí”, declaró Leavitt, acompañada por Bessent.

Trump tiene previsto firmar este miércoles a las 14:30 horas (18:30 GMT) en la Casa Blanca varias órdenes ejecutivas, en una comparecencia que podría ofrecer más detalles sobre la implementación de su plan arancelario.

Por otra parte, Bessent también advirtió este miércoles a los países contra una alineación más estrecha con China en materia de comercio, mientras defendía la medida del presidente Donald Trump de rehacer la mayor economía del mundo a través de aranceles que sacuden el mercado.

En una cumbre de banqueros en Washington, Bessent dijo que las economías que potencialmente busquen estrechar lazos con Beijing por el cambio de Estados Unidos podrían querer pensarlo dos veces, diciendo que “eso sería cortarse su propia garganta.”

Las declaraciones de Bessent se produjeron horas después de que Trump impusiera nuevos aranceles a decenas de países, incluidos muchos aliados de Estados Unidos, y poco después de que Beijing anunciara aranceles igualmente elevados.

La última medida de Trump elevó los aranceles de EEUU sobre los productos chinos este año a un asombroso 104%, sumándose a los aranceles anteriores.

Poco después de la entrada en vigor de los gravámenes, los bonos del Estado de EEUU sufrieron una fuerte liquidación, a pesar de que normalmente se consideran un activo financiero seguro en tiempos de incertidumbre, ya que los inversores valoraron una probable recesión en EEUU y trataron de cubrir las pérdidas en los mercados de renta variable.

Por ahora, Bessent dijo que se está preparando para mantener conversaciones con unos 70 socios, y añadió que Trump probablemente podría llegar a acuerdos arancelarios con los aliados de EEUU.

“Y entonces podremos acercarnos a China como grupo”, añadió.

El jefe del Tesoro subrayó que los niveles arancelarios específicos por país de Trump son “un techo” si los gobiernos no toman represalias, lo que sugiere que Trump se abstendría de nuevas subidas si no se enfrenta a una reacción en contra.

Bessent dijo que China optó por agravar la situación.

A pesar de la agitación de los mercados financieros, añadió que la economía estadounidense seguía siendo “muy sólida” y en “bastante buena forma.”

“El turno de Main Street”

Bessent dijo también que el Departamento del Tesoro trabajaría en reformas de la regulación bancaria.

“Wall Street se ha enriquecido más que nunca, y puede seguir creciendo y haciéndolo bien”, dijo en la Cumbre de Washington de la Asociación de Banqueros Estadounidenses.

“Pero durante los próximos cuatro años, la agenda de Trump se centra en Main Street. Es el turno de Main Street”, añadió Bessent, en referencia a las empresas más pequeñas, los inversores y las instituciones.

“Durante demasiado tiempo, la política financiera ha servido a las grandes instituciones financieras, a expensas de las más pequeñas. Se acabó”, añadió el ex gestor de fondos de cobertura.

La administración Trump ha estado aplicando una política económica, que incluye aranceles, con el objetivo declarado de transformar la economía estadounidense mediante el impulso de los sectores industriales nacionales y el impulso de la desregulación.

Bessent señaló también la necesidad de garantizar que no expiren los recortes fiscales de la primera presidencia de Trump, lo que ayudaría a sostener la economía.