El último deseo de Mario Vargas Llosa: No tendrá velorio público y sus restos serán cremados

FILE PHOTO: Mario Vargas Llosa, winner of the 2010 Nobel Prize for Literature

Mario Vargas Llosa falleció a los 89 años este domingo 13 de abril. El lamentable anuncio fue realizado por sus hijos, Morgana y Alvaro, a través de sus redes sociales. El escritor será recordado por sus cuentos, novelas, libros de ensayo y la obtención de un Premio Nobel de Literatura en el año 2010.

Se informó que el ex candidato a la Presidencia del Perú falleció en Lima, acompañado de su familia y en un entorno tranquilo. Este suceso pone fin a una vida entregada a la literatura, que ha dejado una huella profunda en numerosas generaciones y continuará haciéndolo en el futuro.

“Con profundo dolor, hacemos público que nuestro padre, Mario Vargas Llosa, ha fallecido hoy en Lima, rodeado de su familia y en paz. Su partida entristecerá a sus parientes, a sus amigos y a sus lectores alrededor del mundo”, se lee en el comunicado compartido.

“Esperamos que encuentren consuelo, como nosotros, en el hecho de que gozó de una vida larga, múltiple y fructífera, y deja detrás suyo una obra que lo sobrevivirá. Procederemos en las próximas horas y días de acuerdo con sus instrucciones”, continúa el texto.

El premio Nobel falleció a solo unos días de celebrar su 89° cumpleaños, el 28 de marzo pasado. De acuerdo con su hijo Álvaro, quien lo ha estado acompañando estrechamente en los últimos meses, aunque hubo días en los que el escritor se veía más fatigado, en general se encontraba “muy animado”. En esa fecha, el colegio militar Leoncio Prado, en el Callao, donde Vargas Llosa pasó parte de su juventud, organizó un acto simbólico en su memoria, realizado por un grupo de cadetes.

Mario Vargas Llosa y sus hijos; Gustavo, Mario y Morgana.

Último adiós

En medio del dolor que significa su partida, los familiares de Vargas Llosa confirmaron que no se le realizará una ceremonia pública y que, tal como lo deseó, sus restos serán cremados.

“No tendrá lugar ninguna ceremonia pública. Nuestra madre, nuestros hijos y nosotros mismos confiamos en tener el espacio y la privacidad para despedirlo en familia y en compañía de amigos cercanos. Sus restos, como era su voluntad, serán incinerados”, finaliza el pronunciamiento de sus hijos.

El escritor peruano Mario Vargas Llosa

Un legado literario que perdurará

El fallecimiento de Mario Vargas Llosa supone una gran pérdida para el ámbito literario. Considerado uno de los grandes referentes del “Boom Latinoamericano”, el escritor peruano dejó una marca indeleble en la literatura global. Su vasta obra, que incluye novelas, ensayos y obras teatrales, ha sido traducida a numerosos idiomas, influyendo en generaciones de escritores y lectores.

Entre sus obras más destacadas se encuentran “La ciudad y los perros”, “Conversación en La Catedral”, “La casa verde” y “La fiesta del Chivo”. Su estilo narrativo, que se distingue por su complejidad estructural y su agudo análisis de las realidades sociales y políticas, lo convirtió en una figura clave de la literatura moderna.

Su reconocimiento internacional se consolidó en 2010, cuando recibió el Premio Nobel de Literatura, un logro que afirmó su lugar entre los más grandes escritores de la historia. En su discurso de aceptación, Vargas Llosa subrayó el poder de la literatura para transformar la realidad y promover la libertad, principios que estuvieron presentes tanto en su obra como en su vida. En 2023, fue admitido en la Academia Francesa, siendo el primer escritor hispanohablante en recibir este honor, lo que resalta la trascendencia global de su trabajo y su impacto cultural más allá de las fronteras de su país natal.