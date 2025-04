El viceministro Silva reconoce que tres departamentos no reciben la subvención en los insumos del pan

Los panificadores de Tarija, Santa Cruz y Pando definieron no beneficiarse de esta oferta gubernamental por decisión propia, afirma la autoridad, e insta a los gobiernos municipales a verificar las estructuras de costos para la elaboración del alimento.

eju.tv / Video: Wara TV

Los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Pando no gozan de la subvención en los insumos necesarios para la elaboración del pan, reconoció este lunes el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, quien, sin embargo, recordó que esa fue la determinación autónoma tomada por el gremio de los panificadores en esas regiones, debido a las características del producto que producen que no son las mismas del pan de batalla del resto del país.

El viceministro afirmó que los panificadores que no reciben la harina subvencionada elaboran una serie de variedades de ese producto desde hace muchos años con características y precios diferentes al establecido por el gobierno para el pan de batalla; por esa razón es que en esos tres departamentos son los gobiernos municipales las instancias de control que deben verificar el coste y el peso de cada unidad.

“Esos panificadores no se benefician de la harina subvencionada del gobierno, por tanto, como gobierno no podemos hacer un control, nosotros controlamos a quienes se benefician con la harina subvencionada; en esos casos, son los gobiernos municipales los que deben pedir la estructura de costos para autorizar la venta de ese producto a determinado precio, así ocurre en Tarija donde la Intendencia municipal ha pedido a los panificadores la estructura de costos y ahí tienen que justificar cuánto cuesta elaborar el pan”, apuntó.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva. Foto: captura pantalla

La Confederación Nacional de Panificadores Artesanos de Bolivia (Conapabol) es la entidad matriz del sector que envía las listas de los asociados que elaboran el pan de batalla, en esta gestión son 1.996 hornos de todo el país que reciben la harina, manteca y otros de los insumos con subvención para la elaboración del pan de batalla, anunció Silva, quien añadió que la cantidad de personas que serán beneficiadas con la materia prima es definida por la institución que aglutina a quienes elaboran ese alimento esencial en los hogares bolivianos.

“La Conapabol y el gobierno, a través de Emapa (Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos) firman un convenio, pero no con los panificadores de manera individual o a través de sus asociaciones, el convenio se firma con el ente matriz, por tanto, este acuerdo para estos precios y estas cantidades se firma con la confederación de panificadores a nivel nacional, los que no están afiliados es un tema interno y orgánico en el cual nosotros no podemos intervenir; pero, evidentemente, Santa Cruz, Tarija y Pando no se benefician con la harina subvencionada por una decisión propia», resaltó.

Tras el incremento de todos los insumos para elaborar pan, los panificadores de Santa Cruz incrementaron el precio de la unidad a Bs 1 desde este lunes en las tiendas de barrio, mientras que en los mercados se comercializará a Bs 5 por 6 unidades. Los panificadores afirman que, el encarecimiento de sus insumos es insostenible, puesto que no reciben el subsidio del gobierno. Sin embargo, aseguran que también se incrementará la calidad y el tamaño.