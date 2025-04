Empresario maltrata a su perrito y causa indignación en población e instituciones de La Paz

Lo plasta, golpea y jalonea, las imágenes muestran el maltrato al can. Foto: Captura video RRSS

Las redes sociales se llenaron con expresiones de rechazo e indignación, después que se hiciera viral un video en el que se ve a un sujeto, identificado como Juan L., quien aplasta contra el suelo y golpea reiteradas veces a un perro que sería de su propiedad.

Entre las críticas y expresiones contra el hecho, hubo personas que comentaron que el video lo habría tomado una señora de la tercera edad que estaba por el lugar, ya que no faltó quienes reclamaron el por qué no se hizo nada por el animal maltratado en ese momento. También se comentó que, según una ex empleada, el perrito no era bien alimentado.

En el video se ve que la mascota baja su cabeza cuando el hombre vuelve a acercarse, como esperando el maltrato, no se resiste ni hace esfuerzos, pese a que luego el sujeto lo toma del collar y lo alza, por lo que el animal queda colgado del cuello.

Los pedidos de la gente a las autoridades exigen que se actúe contra el hecho, por maltrato, pero también que se verifique el estado del can y se lo atienda adecuadamente.

Incluso para este viernes se convocó a una marcha en contra del maltrato animal, movilización en la que se denunciará este y otros casos de maltrato.

El empresario se disculpó

A través de otra publicación, el dueño de la mascota, quien sería un empresario, admitió que actuó mal y pidió disculpas públicas. «Él es mi familia, vivo con él (…). Lo que ha ocurrido es una ofuscación del momento, ha sido un error mío», dijo Juan L.

Contó que al salir de la veterinaria su perro «Tomás se hizo popó» y se ensució la pierna, por lo que le llevó a la acera de enfrente para limpiarlo, donde le dio «cuatro palmadas», lo que, reconoce, que estuvo mal.