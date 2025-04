Envían a la cárcel a exfuncionaria de Comunicación de la UMSA y suspenden declaración de Decano

La exfuncionaria se presentó a declarar el miércoles y el Ministerio Público emitió una orden de aprehensión en su contra, pocas horas después el fiscal del caso Ramiro Condori presentó una imputación por peculado y conducta antieconómica.

Fuente: ANF

El juzgado 12 de Instrucción Penal determinó la detención preventiva de Dagner M. M del C., exfuncionaria de la carrera de Comunicación Social de la UMSA en la cárcel de Obrajes por cuatro meses. Entre tanto, se suspendió la declaración del decano de la Facultad de Ciencias Sociales Edgar P. C., implicados en el presunto desvío de recursos del Plan Excepcional de Titulación de Antiguos Estudiantes No Graduados (PETAENG).

“Por tanto, el juez doceavo de Instrucción Penal y Anticorrupción de esta capital y vigente los riesgos procesales se determina que la señora Dagner M. M. del C. deberá defenderse con una medida extrema de detención preventiva en el penal de Obrajes (por el lapso de cuatro meses)”, dictaminó al juez.

En ese sentido, el jefe de la Unidad de Transparencia de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Franz Laura, informó que la declaración del decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Édgar P. C., estaba prevista para las 15:00 de este jueves, pero se conoce de forma preliminar que se postergó.

“Se tenía programada la declaración a las tres de la tarde, pero tenemos la información preliminar de que el mismo se suspendió tomando en cuenta que el trabajo era en horario continuo por el feriado de Semana Santa. El lunes vamos a solicitar el reporte y la nueva fecha de declaración”, señaló en declaraciones a la ANF.

A mediados de marzo, Transparencia de la UMSA presentó una denuncia penal contra la exfuncionaria Dagner M.M del C. y el exdirector de la carrera Edgar D. P. C., actual decano de la Facultad de Ciencias Sociales, por malversación de fondos, peculado, conducta antieconómica y falsedad ideológica, ya que se desvió más de Bs 325.000 de los recursos que ingresaron por el PETAENG.

La exfuncionaria se presentó a declarar el miércoles y el Ministerio Público emitió una orden de aprehensión en su contra, pocas horas después el fiscal del caso Ramiro Condori presentó una imputación por los delitos de peculado y conducta antieconómica.

Durante la audiencia, la defensa de la exfuncionaria trató de desvirtuar los riesgos procesales indicando que dos menores dependen de la sindicada y cuenta con un trabajo estable; empero, no fueron tomados en cuenta por la autoridad jurisdiccional porque al ser un delito de corrupción, corresponde aplicar la medida extrema.

“Existe la necesidad de aplicar una medida cautelar gravosa porque se trata de un hecho de corrupción; segundo, si bien se ha conocido que tiene familia y niños dependientes no es aplicable porque estamos ante un delito de corrupción”, manifestó.

Investigación

La exfuncionaria remitió un informe de actividades donde señaló que, entre el 24 hasta el 31 de julio de 2023, se inscribieron un total de 27 estudiantes para titularse bajo esa modalidad que tiene un costo de Bs 14.000 que debe realizarse en cuatro pagos.

El primer depósito de Bs 3.500 se realizó en cuentas bancarias de la UMSA. En octubre de ese año, en una reunión con el entonces director de la carrera Carlos Aguilar y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Edgar P. C. se le instruyó pedir a los postulantes que efectúen el segundo depósito en efectivo y en oficinas del PETAENG.

La recaudación fue de Bs 94.500 dinero que, según el testimonio de la sindicada, fue entregado al Decano en efectivo. En febrero de 2024, el Decano le ordenó nuevamente que saque un comunicado indicando a los aspirantes que deben realizar el tercer depósito para agilizar sus trámites, en esa oportunidad también se recaudó Bs 94.500 dinero que también fue entregado al Decano.

En ese sentido, en 2024 se inscribieron 11 estudiantes para titularse por la modalidad del PETAENG los cuales realizaron los depósitos correspondientes, se recaudó Bs 69.000 que también fue remitido a la autoridad académica. Sin embargo, la exfuncionaria no cuenta con un documento que respalde la entrega de esos recursos.

/EUA/nvg/