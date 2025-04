Estafa múltiple: Falsa funcionaria prometía trabajo en la Alcaldía de Cochabamba y pedía hasta Bs 2.000

Son al menos ocho las víctimas a las cuales solicitó montos entre 800 a 2.000 bolivianos para supuestamente hacerlos ingresar a la Alcaldía de Cochabamba

Pedro Silva







Fuente: Unitel

Una mujer fue capturada tras ser acusada por estafar a varias personas a las cuales prometió un puesto dentro de la Alcaldía de Cochabamba, luego de hacerse pasar por una funcionaria pública.

De acuerdo a la información, son al menos ocho personas a las que estafó ofreciéndoles empleo a cambio de sumas de dinero que oscilaban entre 800 a 2.000 bolivianos.

[Foto: UNITEL] / Víctimas llegaron hasta la EPI del Sur

“Yo sin tener (dinero) he tenido que conseguir 850 más que me he hecho reconocerle 50 bolivianos por unas supuestas fotos que había entregado en la campaña el año pasado, a medio año”, dijo una de las víctimas.

Según la denuncia, la acusada aseguraba trabajar como guardia municipal y afirmaba tener contacto directo con los encargados de contratación, por lo que prometía a sus víctimas que si pagaban los montos solicitados, el puesto de trabajo estaba garantizado.

“Me dijo yo te voy a ayudar a entrar, entonces de ese modo hizo pasar el tiempo la señora; no me contestaba las llamadas ni los mensajes, nada, a nadie le contestaba”, relató.

Sin embargo, tras varios meses sin que el empleo prometido llegue, los afectados decidieron investigar bien a la mujer por lo que llegaron a descubrir que no era funcionaria municipal, por lo que presentaron su denuncia formal ante la Policía.

Ante esto y tras un operativo, los efectivos lograron dar con el paradero de la mujer y así proceder con su captura.

La acusada fue llevada hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la EPI del Sur donde se investiga el caso.