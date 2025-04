Evo decide mantener en reserva sus negociaciones con otros frentes por la sigla para evitar «presiones»

El líder cocalero señaló que algunos dirigentes le recomendaron no divulgar el avance de las gestiones para evitar «presiones» y «amenazas» que supuestamente ejercen contras sus aliados.

El evismo y su líder, Evo Morales, han decidido mantener en reserva las negociaciones que encaran en estos días para concretar un nuevo pacto con alguno de los frentes habilitados para terciar en las elecciones presidenciales del 17 de agosto.

Así lo anunció la cúpula de Evo Pueblo, el nuevo partido de Morales, que se reunió este domingo en Lauca Ñ, en el trópico de Cochabamba, donde se atrinchera el líder cocalero.

Esa decisión está contenida en el primer punto de la resolución de la «Reunión Nacional del Pacto de Unidad y el Instrumento Político Evo Pueblo» que lideró Morales.

«Ratificar ante el pueblo boliviano, que el instrumento político no tiene problemas para contar con una sigla que garantice nuestra participación en las Elecciones Generales del 17 de agosto de 2025 con nuestro único candidato de los movimientos sociales, Evo Morales», reseña el texto.

«Sin embargo, la sigla con la que participaremos de estas elecciones se dará a conocer en el momento oportuno a fin de prevenir el hostigamiento judicial y cualquier maniobra dirigida a proscribir la participación electoral del pueblo», se precisa en el mismo acápite.

Horas antes, en su programa de radio dominical, el líder cocalero había señalado que algunos dirigentes le recomendaron no divulgar el avance de las gestiones para evitar situaciones como las que su proyecto enfrentó con el Frente Para Victoria (FPV), partido con el que rompió su primer acuerdo la semana pasada.

«Tenemos cuatro partidos», dijo Morales y pidió a sus seguidores que «no se preocupen» por ese tema.

«Algunos compañeros me están recomendando que si en otra demostramos firma de acuerdo, otra vez (habrá) presión. ‘No haga eso’, me recomiendan. Hoy día seguramente vamos a tomar una decisión, pero no va a faltar partido», señaló.

«No quiero comentarles para que no haya tanta presión, amenazas a los partidos. Ayer estaba con un partido, anteayer con otro partido. Esta semana vienen dos o tres», detalló.

En su criterio, la «presión» y «amenazas» afectaron el pacto que suscribió con el FPV