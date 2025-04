Evo Morales denuncia el intento ‘abusivo’ de aprehensión de Héctor Arce

El diputado evista tiene una orden de aprehensión en su contra por una denuncia hecha por el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico.

eju.tv / Video: RRSS EMA

Boris Bueno Camacho / La Paz

El expresidente Evo Morales Ayma denunció este jueves en su cuenta de la red social X el intento ‘abusivo’ de captura del diputado Héctor Arce, contra quien el Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres 10° de La Paz emitió un mandamiento de aprehensión, así como su arraigo, por la investigación abierta en su contra por el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, por los supuestos delitos de difamación e injuria.

Arce denunció en una conferencia de prensa que no fue notificado por la autoridad jurisdiccional con esta denuncia, de la cual desconoce el alcance y la magnitud; reclamó, además, que existe un procedimiento para notificar a una autoridad, pero las instancias pertinentes no lo hicieron; posteriormente, a mediodía y en compañía de varios de sus correligionarios, salió a la plaza Murillo de La Paz, para que los efectivos del orden lo aprehendan; empero, después de una hora se marchó no sin antes afirmar que se trata de una persecución política.

Héctor Arce esperó su aprehensión en la plaza Murillo. Foto: Erbol

Al respecto, Morales más bien dio por hecho que ocurrió un intento de captura del asambleísta de su corriente ideológica y le expresó su solidaridad por ese acto que calificó como abusivo. “En plena plaza Murillo, hoy, el gobierno, abusivamente y sin respetar el debido proceso, intentó detener al diputado Héctor Arce Rodríguez. Frente a este hecho, expresamos nuestra solidaridad al hermano Héctor y le convocamos a seguir en su lucha contra el régimen corrupto y soberbio”, escribió el exmandatario en su cuenta de X.

Asimismo, el líder de las seis federaciones afirmó que en el país no existe el estado de derecho, porque casos como el de Arce, así como el de la muerte de un dirigente campesino en el trópico de Cochabamba, por el cual tres policías cumplen una detención preventiva, demuestran que no hay garantías para quienes cuestionan a la actual gestión. “En Bolivia rige el terrorismo de Estado. En las dos últimas semanas, la policía asesinó, por la espalda, al joven dirigente campesino Jhonny Cruz e interceptó el vehículo del senador Leonardo Loza para amedrentarle y sembrarle pruebas”, insistió.

Héctor Arce rodeado de sus colegas evitas. Foto: El Deber

Asimismo, se refirió al supuesto intento de asesinato en su contra en octubre de 2024 y la detención de más de cien de sus partidarios por los bloqueos de ese mismo mes, como un supuesto escarmiento a quienes denuncian lo hechos de corrupción gubernamental. “No contento con haber intentado asesinarme el 27 de octubre de 2024 y tras haber encarcelado a más de 100 hermanos campesinos por marchar y protestar, el gobierno sigue usando a su “ejército” de fiscales, jueces y policías para escarmentar y eliminar a los que denuncian la corrupción de la familia presidencial y autoridades”, aseveró.

“Hay jueces y fiscales que no investigan, no abren juicios y no ordenan detener a ministros y autoridades que mancharon sus manos con la corrupción y la protección al narcotráfico. Los corruptos impunes ordenan detener y acabar con los denunciantes de la corrupción”, acusó el máximo líder de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, quien hace más de cinco meses no sale de esa región por temor a sr aprehendido por un proceso judicial en su contra.