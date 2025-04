Fegabeni exige soluciones a la crisis económica tras marcha multisectorial

Marco Antonio Gutiérrez, director secretario de Fegabeni, afirmó que «está en riesgo» toda la cadena de abastecimiento y productiva.

Milen Saavedra







Fuente: Red Uno

Marco Antonio Gutiérrez, director secretario de Fegabeni, calificó la movilización multisectorial de este miércoles en La Paz como «exitosa».

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«Una marcha de propuesta exitosa. Demostramos al gobierno que hay otra forma de hacer protestas. Pasamos de la protesta a la propuesta, llegamos hasta la casa de Gobierno y entregamos la propuesta. Sin productores no hay cadena de abastecimiento, que comienza con ellos y después vienen los transportistas, industriales, exportadores, internadores, gremialistas», afirmó Gutiérrez en El Mañanero de Red Uno.

Así, afirmo que «está en riesgo» toda la cadena de abastecimiento y productiva por la falta de seguridad jurídica, de dólares, de combustible y certeza del gobierno.

«El gobierno nos está llevando a que el pueblo boliviano siga con más hambre y con más desesperación para sobrevivir ahora. La escasez de dólares se soluciona dejándonos exportar. Sin embargo, son permisibles con el contrabando, la exportación ilegal de carne, de soya hacia países vecinos», agregó.

Así, esperan que su propuesta sea aplicada por el gobierno.

«El modelo económico social comunitario ha fracasado, nos ha llevado a la pobreza extrema si no hay un cambio de actitud y el presidente toma en serio la propuesta que hemos realizado en unidad con todos los sectores productivos. Arce y todos sus ministros de be bajar a todos los departamentos, recoger las inquietudes, necesidades y hablar con los que saben hacer economía«, detalló.

Destacó que la propuesta presentada a las autoridades es fruto del trabajo conjunto de seis meses entre diversos sectores.

Asimismo, se refirió a las declaraciones del viceministro Jorge Silva, quien cuestionó la representatividad de los miembros del comité multisectorial.

«El viceministro Silva no tiene la menor idea de ser viceministro. Viene con mentiras, falacias, incongruencias, no sabe cómo es producir, no tiene la menor idea. Bolivia es diversa, no es lo mismo producir una vaca en Riberalta, que en Cobija o el Chaco. Los productores tenemos la solución», comentó.

Gutiérrez también se refirió al plan de salvataje para su sector.

«Nos entregó un Mercedes sin gasolina y la carretera no tiene puentes, no sirve. El desabastecimiento no es por falta de ganado, el ganadero está movilizando más de 1 millón y medio de cabezas de ganado a las alturas para que no se mueran. Dennos combustible y condiciones«, complementó.

Indicó que en Beni tiene 3.5 millones de cabezas de ganado y las inundaciones provocaron el deceso de 10 mil, garantizando el abastecimiento con las condiciones necesarias.