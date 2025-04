FPV reitera amenaza de paralizar las elecciones generales si el TSE anula su personería jurídica

Wilmer Vásquez anuncia que se presentarán amparos constitucionales en lo nueve departamentos si el ente electoral no reconoce el derecho de ese partido a participar en los comicios de agosto.

El vocero del Frente Para la Victoria (FPV), Wilmer Vásquez, reiteró la advertencia hecha en pasados días sobre la presentación de un recurso de amparo constitucional para frenar las elecciones generales del 17 de agosto venidero si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anula su personería jurídica; empero, anunció que el equipo jurídico de esa tienda política recabó la documentación necesaria para defender la sigla ante el ente electoral.

Este jueves 10 de abril vence el plazo de ocho días que el TSE otorgó a las dirigencias del FPV y del Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), para que expongan sus argumentos y la documentación que les permita evitar la pérdida de su personalidad jurídica debido a que no lograron el 3% de votación en los comicios de 2020; la Sala Plena debe analizar los descargos y tomar una determinación final a la brevedad ya que el 18 de este mes vence el plazo para la inscripción de partidos políticos y alianzas que participarán en las presidenciales.

“La Ley 1315 de agosto de 2020 claramente señala que no se iban a aplicar las sanciones en ese momento por no llegar al 3%, en ese marco, la Asamblea Legislativa en ese año habría verificado esa situación porque en ese momento había Covid, porque había la enfermedad a nivel mundial; en ese marco, se establece que no se iba a aplicar (la pérdida de personería); luego sale una resolución de cancelación de personería jurídica en el año 2022, la 132/2022, que no es aplicable por la jerarquía normativa, primero es la ley y luego una resolución y, segundo, la norma no es retroactiva”, afirmó.

Por ello, Vásquez estimó que debería haber rechazado la denuncia presentada por el ciudadano Peter Erlwein Beckhauser, el pasado 13 de marzo de 2025; sin embargo, el Órgano del Estado admitió la demanda que solicita la cancelación de la personería jurídica de PAN-BOL y del FPV debido a que ambos frentes políticos no lograron tener la votación mínima de 3% en los comicios generales de 2020, tal cual establece la norma. En consecuencia, el vocero del partido aliado de Evo Morales exige al ente electoral rechazar la petición.

“Caso contrario, nos veremos obligados a tomar otras opciones jurídicas para hacernos respetar como Frente Para la Victoria; pero, además, porque el FPV ha participado en las anteriores elecciones y tiene alcaldes y concejales a nivel nacional , en ese marco, también hay el tema de la preclusión; además, ya el TSE lanzó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Jeanine Áñez, el cual fue rechazado por el Tribunal Constitucional, pero ponen en tela de juicio, porque el FPV ha elegido como su candidato a Evo Morales”, denunció.

En tal sentido, defendió el derecho del exmandatario a participar como candidato presidencial en las elecciones de agosto venidero y del FPV como partido legalmente habilitado, caso contrario, de acuerdo con las leyes que respaldan su posición acudirán a la presentación de amparos constitucionales y las medidas cautelares correspondientes en los nueve departamentos del país, para proteger su participación en los comicios.