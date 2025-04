Gobernador Santos cerrará planta procesadora de truchas por deficitaria y anuncia proceso contra Patzi

El gobernador del departamento de La Paz, dijo que la procesadora de truchas fue mal diseñada, porque el mecanismo de enlatado manual la hizo deficitaria.

Planta de procesadora de truchas. Foto GADLP

Fuente: ANF / La Paz

El gobernador del departamento de La Paz, Santos Quispe, anunció este jueves el cierre definitivo de la “Planta de procesamiento de truchas de Jinchaca”, construido a orillas del lago Titicaca en el municipio de Copacabana, por registrar déficit e improductividad. En consecuencia, comunicó que instalaran un proceso penal por daño económico contra el exgobernador paceño Félix Patzi porque diseñó mal el proyecto.

“Nosotros no hemos invertido ni 10 centavos. ¿Por qué vamos a invertir en una cosa que no da frutos? ¿Para qué vas a tener una enlatadora manual? No nos sirve de nada (…). Por eso estoy diciendo, vamos a cerrar esa planta, porque realmente es un perjuicio y posteriormente vamos a meter un proceso (penal) a (Félix) Patzi porque ha derrochado dinero del departamento de La Paz”, declaró Quispe a la ANF.

La planta fue inaugurada en 2008 tras un acuerdo firmado entre una cooperativa creada por comunarios, la Alcaldía de Copacabana, la Autoridad Binacional del Lago Titicaca y la Gobernación paceña. La inversión para su instalación fue de $us 160.000, pero para su reactivación en 2020 se emplearon $us 724.000 y hasta la fecha sólo produjo 960 enlatados.

El objetivo proyectado era procesar, filetear y enlatar 200 kilos diarios de trucha. La planta empezó con 25 operarios y contaba con toda la maquinaria necesaria. Según el gobernador Quispe, la procesadora de truchas fue mal diseñada, porque el mecanismo de enlatado manual la hizo deficitaria.

El asambleísta departamental Israel Alanoca, de la bancada de Somos Pueblo, dijo a Visión 360, que los secretarios departamentales de la Gobernación de La Paz Celso Anaya y Hugo Aduviri entraron en contradicciones durante un informe oral del 5 de febrero. Además, afirmaron que la planta de Jinchaca “está en proceso de cierre” desde 2023, sin que contar con un estudio o reporte documentado.