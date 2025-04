Gustavo Petro se pronunció sobre declaraciones de secretaria de Estados Unidos: “No son ciertas”

“Yo no sé si mi decisión de comprar los aviones de guerra a Suecia tenga algo que ver con estas últimas palabras que no son ciertas, de la señora secretaria de Seguridad, Kristi Noem (…). No es cualquier persona, es la ministra de Seguridad de Estados Unidos y le habla al oído a Trump”, indicó el jefe de Estado en el encuentro ‘Acordando y Haciendo: Avances del Proceso de Paz Territorial de Nariño’, llevado a cabo en Pasto (Nariño).