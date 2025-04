Hallan con vida a madre e hija desaparecidas, descartando la versión de que fueron asesinadas y enterradas en Guarayos

Según reporte de la Policía, la niña está en poder de su padre biológico en Trinidad, y él señaló que la mujer está en Cochabamba.

Fuente: Red UNO

La mujer de 28 años que fue reportada como desaparecida en San Antonio del Junte (provincia Guarayos) y su hija de 5 años, están con vida, confirmó la Policía, descartando así la primera versión dada por la misma institución en base a declaraciones de comunarios, que señalaban que supuestamente habían sido asesinadas y enterradas.

La niña fue hallada en la casa de su padre biológico de nombre Reinaldo S., en su casa en Trinidad, Beni. La presencia de la menor fue constatada por el suboficial Edwin Molina, comandante de la Policía en la localidad Puente San Pablo (cerca de Trinidad) y por la Defensoría de la Niñez. En tanto que, se conoce que la mujer P.Y. (28), está en Cochabamba trabajando con familiares del padre de su hija.

LLEGÓ A TRINIDAD EL 6 DE ABRIL CON SIGNOS DE AGRESIÓN

Reinaldo S., señaló a Red Uno, que la mujer llegó hasta su casa con su niña el 6 de abril, con signos de agresión y señaló haber sido víctima de maltrato de su actual pareja, E.R. (30), quien se encuentra recluido en Palmasola tras la denuncia de violencia familiar en su contra.

La versión del sujeto encarcelado era que la mujer se había marchado con la niña, pero los familiares de la mujer indicaban que no le creían pues no sabían nada de su paradero. Luego se conoció otra versión, dada por la Policía de Guarayos, que señalaba que por versiones de comunarios de San Antonio del Junte, la mujer y la niña supuestamente habían sido asesinadas y enterradas en la propiedad donde vivían. Sin embargo, cuando la Policía llegó hasta el lugar en búsqueda de los cuerpos, no se encontró nada.

