Harvard demanda al gobierno de Trump por recortes de fondos

«Ningún gobierno (…) debe dictar lo que las universidades privadas pueden enseñar, a quién pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden seguir», señala la demanda.

Fuente: DW

La universidad de Harvard se querelló contra el gobierno de Estados Unidos por los recortes de financiación «ilegales» anunciados en represalia por no acatar las políticas impuestas desde la administración contra lo que considera antisemitismo en el campus.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

BREAKING: Harvard University is suing President Trump’s administration for threatening to withhold federal funding if the school did not comply with its list of demands.

Read more: https://t.co/008zbkEyDE pic.twitter.com/uuYlGuXE7m

— ABC News (@ABC) April 21, 2025