Hassenteufel explica los riesgos y restricciones al uso de encuestas previas y luego de la convocatoria

Fuente: Erbol

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, explicó los riesgos y restricciones del uso de encuestas electorales realizadas antes de la convocatoria y posteriores a esta. Además, advirtió sobre posibles consecuencias para los partidos o personas que las utilicen o difundan sin cumplir con los requisitos establecidos en los reglamentos aprobados en Sala Plena.

Explicó que, una vez emitida la convocatoria electoral, “ya no podrá difundirse ninguna encuesta que no haya cumplido con los requisitos previos de inscripción, registro, habilitación y difusión dentro de los periodos permitidos por ley. La publicación y difusión está permitida a partir del vencimiento del día del plazo de inscripción de candidaturas”.

Además, subrayó que “ninguna empresa podrá realizar una encuesta si previamente no se registra ante el Órgano Electoral y aclaró que, hasta el momento, ninguna empresa ha sido habilitada, ya que el registro y habilitación deben realizarse dentro de los 30 días posteriores a la convocatoria. En este sentido, precisó que las encuestas realizadas hasta la fecha no están enmarcadas dentro de la normativa vigente del Órgano Electoral, ya que aún no ha comenzado el proceso de registro oficial de empresas.

Sobre el caso particular del Bloque de Unidad de la oposición, que anunció la realización de una encuesta para definir a un candidato único, indicó: “Yo creo que el tema de usted me consulta de estos partidos que están bajo esa plataforma de unidad, o no sé cómo se llama, pueden tener algunas consecuencias. Yo no puedo decirle concretamente qué vamos a hacer, porque eso significaría adelantar un criterio. Yo le estoy expresando criterios genéricos, porque si yo le adelanto una opinión ahora, después ya no puedo participar en la decisión que se adopte”, manifestó.

Actualmente, el bloque de unidad tiene previsto realizar su encuesta entre el viernes y el domingo con la participación de tres empresas privadas. Sin embargo, en medio de su planificación, surgieron dudas sobre el tiempo y legalidad de su realización, así como también temor de inhabilitación.

Sin referirse a este caso en particular, Hassenteufel señaló que la normativa contempla sanciones para ciudadanos, empresas o entidades que vulneren las reglas, indicando que estas pueden implicar “algunas sanciones pecuniarias para los medios que las difundan y para las personas que hagan uso de estas encuestas”. Además, recordó que “también la ley establece las prohibiciones, hay difusiones que están prohibidas. Por ahí hay una encuesta previa, pero ya no se puede difundir si no cumple los requisitos”, declaró en una entrevista con Erbol.

Entre las encuestas prohibidas, dijo que se encuentran aquellas con carácter anónimo o que no identifiquen claramente a las personas naturales o jurídicas que las hayan encargado, financiado u organizado.

Asimismo, las encuestas que “hayan sido hechas por organizaciones políticas; aquellas que hayan sido encargadas, financiadas, organizadas por organizaciones políticas, candidaturas, ya no pueden difundirse. Las que han sido encargadas por entidades estatales, de cualquier nivel, con fondos públicos, no pueden difundirse”, remarcó.

Tampoco podrán difundirse las encuestas elaboradas por empresas especializadas que no se hubieran registrado ante el Órgano Electoral ni aquellas que hayan sido elaboradas sin cumplir con los criterios técnicos y metodológicos establecidos en el reglamento aprobado por el Tribunal Supremo Electoral.

Hassenteufel, quien actualmente se encuentra de vacaciones, no participa en las reuniones de Sala Plena del TSE, donde se debate la convocatoria a las elecciones generales, la cual podría ser emitida en los próximos días. No obstante, señaló que, una vez aprobada por Sala Plena, “esa convocatoria debe ser publicada y, a partir de ese momento, corre el proceso electoral. Son dos cosas casi simultáneas. Se aprueba ahora y se aplica inmediatamente”, precisó.