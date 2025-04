“Hay una clara intención de postergar las elecciones”, señala Carlos Valverde ante recursos constitucionales

En su análisis, Valverde apuntó al Gobierno y cuestionó también que la bancada arcista en la Cámara de Diputados no avanzó con el paquete de leyes para blindar el proceso, pese a tener la mayoría.







Fuente: Unitel

Ante el anuncio de nuevos recursos contra las elecciones generales, el periodista y analista político Carlos Valverde observó que hay “una mano política malintencionada” que apunta a frenar el proceso que está en manos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Se suponía que (el proceso) ya estaba bajo el dominio del TSE y que nadie se iba a meter. Se llama principio de preclusión. Y, sin embargo, están acudiendo al Tribunal Constitucional”, observó Valverde en una entrevista con UNITEL.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En los últimos días, el diputado arcista Israel Huaytari interpuso un recurso con miras a que se aplique la paridad de género en los binomios presidenciales, mientras que también trascendió que hay otros en agenda con miras a que los pueblos indígenas puedan participar en igualdad de condiciones que las organizaciones políticas.

Lo más reciente vino de parte del dirigente de la nación Qhara Qhara de Bolivia, Samuel Flores, quien anunció una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para exigir la participación del sector indígena, acotando que desde el lunes iniciarà una vigilia en puertas de esta instancia estatal, en Sucre.

Mientras que la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) también reportó que se ve impedida de participar en las elecciones porque no tienen un partido, por lo que se enfila un reclamo con el mismo matiz. Anteriormente, anunció lo propio el exmagistrado Gualberto Cusi.

“No hay ninguna duda que esto va a beneficiar al Gobierno”, consideró Valverde, al recordar también que no se conoció que el presidente Luis Arce hubiera firmado el acuerdo alcanzado en el Encuentro Nacional por la Democracia, que se llevó a cabo en febrero en el TSE.

Además, Valverde manifestó que tampoco se aprobó el paquete de leyes para blindar las elecciones, pese a que el arcismo tiene la mayoría en la Cámara de Diputados. “No hicieron nada, no movieron absolutamente nada”, cuestionó.

“No hay ninguna duda que esto va a beneficiar al Gobierno”, consideró Valverde

Es más, recordó que no hubiera sido necesario que Huaytari presentara un recurso si se hubiera aprobado el proyecto de ley de paridad que fue remitido al Legislativo en octubre de 2024.

“Yo creo que hay una clara y muy nítida intención de postergar las elecciones, no se para qué, para que Arce tenga 0% (de apoyo) porque no creo que vaya a subir con lo que está haciendo. No le han aprobado los créditos y no hay posibilidades que se mueva a ningún lado, esto ya es para destruir la democracia y destruir todo”, concluyó Valverde.