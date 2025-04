Hijo de Trump exige a Ucrania respuestas sobre el intento de asesinato de su padre

Fuente: https://actualidad.rt.com

Donald Trump Jr., hijo del presidente estadounidense, ha criticado a las autoridades ucranianas por no alertar a Washington de la intención de Ryan Wesley Routh, acusado oficialmente de intentar asesinar a Donald Trump en septiembre del año pasado, de obtener armas de contactos ucranianos para acabar con la vida de su padre.

«Si te parece mal que Ucrania nunca haya dado las gracias por todo lo que Estados Unidos ha hecho por ellos, el hecho de que, aparentemente, no nos hayan dicho que este sociópata intentó literalmente comprarles armas para asesinar a mi padre me parece un problema mucho mayor. Me pregunto por qué«, escribió este martes el hijo del mandatario de EE.UU. en su cuenta de X.

Donald Trump Jr. hizo estos comentarios después de que el Departamento de Justicia revelara nuevos detalles sobre el segundo intento de asesinato del entonces candidato a la Presidencia de EE.UU. durante la campaña de 2024. Según documentos judiciales, Wesley Routh, habría contactado a través de una aplicación de mensajería encriptada con una persona que creía que era un ucraniano con acceso a un arsenal de armas de uso militar, con la intención de comprar un lanzacohetes.

Previamente, The Wall Street Journal se hizo eco de publicaciones del hombre en la plataforma, donde reclutaba a voluntarios para participar en el conflicto ucraniano del lado de Kiev. En 2024, Routh expresó su apoyo a Ucrania en múltiples publicaciones en X, afirmando que estaba dispuesto a morir en la lucha e instando a «quemar el Kremlin hasta los cimientos».