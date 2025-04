«Historias fuera de la cancha»: relatores que encontraron su voz en Tigo Sports

En el Día Internacional del Deporte, Tigo Sports celebra a quienes viven la pasión y cuentan el juego desde adentro. Esta es la historia de Daniel Robles y Andrea Ortiz, quienes descubrieron en el periodismo deportivo una forma de vida, y en Tigo Sports, una escuela donde los sueños se entrenan.

¿Cómo se vive el deporte más allá de la cancha, las pistas o los campos de juego?

Para periodistas deportivos y relatores, cada encuentro es una oportunidad de trasladar la emoción del deporte a millones de personas. Con cada palabra, logran que el público vibre, sienta y se conecte. Porque ellos han demostrado que el deporte también se juega con una buena historia y una voz que lo narre con pasión.

En 10 años, Tigo Sports se ha convertido en una plataforma para impulsar el talento y formación de periodistas deportivos que han descubierto cómo inspirar a las masas al mismo tiempo de contribuir a la visibilidad del deporte en Bolivia y a sus “astros”.

En el Día Internacional del Deporte, Tigo Sports rinde homenaje a estos talentos. Daniel Robles, relator y periodista; y Andrea Ortiz, co-conductora del programa Irreverentes, comparten momentos que cambiaron su vida y cómo el periodismo deportivo transforma miradas y vocaciones.

“Yo iba al estadio desde que tenía seis meses, en los brazos de mi papá. El fútbol ha estado en mi sangre, mi infancia y, ahora, en mi profesión como periodista”.

Así comienza la historia de Daniel Robles, hoy una de las voces más reconocidas de Tigo Sports. Su relato comienza en un estadio lleno, desde una butaca a muy temprana edad, y con el sueño de estar cerca de las estrellas de los clubes. Con los años, esa afición se volvió vocación.

“A fines de 2023, viví uno de los momentos más impactantes de mi carrera: por primera vez entré a una cancha a hacer cobertura. Era el partido decisivo. The Strongest se coronaba campeón. Yo estaba ahí, a metros de los jugadores que, hasta hace pocos meses, solo veía por televisión. No lo podía creer. Estaba cumpliendo un sueño. Tigo Sports no solo me dio un micrófono. Me dio formación, me dio una cancha desafiante para probarme, para aprender de los mejores, para crecer.

Para quienes sueñan con dedicarse al periodismo deportivo, Daniel tiene un mensaje claro:

“Que se dejen llevar por su pasión. Que estudien, que se preparen, que busquen herramientas. No basta con querer salir en la tele: necesitamos periodistas éticos, que hagan su trabajo con amor y con responsabilidad. Porque en este oficio, la pasión es el motor, pero la formación es el camino.”

En el periodismo deportivo no solo se narra el deporte, se cuenta la pasión, el esfuerzo y los sueños de un país. Y si alguien lo sabe bien, es Andrea Ortiz. Desde la conducción del programa Irreverentes, Andrea no solo informa, también conecta, inspira y representa una nueva generación de comunicadores que entienden el deporte como mucho más que una competencia.

“Ser parte de Tigo Sports es un honor y una gran responsabilidad. Aquí descubrí que el deporte no solo se juega: se siente y se transforma”.

A lo largo de su trayectoria, ha vivido momentos que dejan huella. Uno de ellos, la clasificación de un equipo boliviano a una competencia internacional. Ver la emoción y la unión de jugadores e hinchas fue un recordatorio de lo mucho que el deporte puede unir a las personas.

Para Andrea, el periodismo deportivo tiene un rol clave en la comunidad, ya que visibiliza logros e invita a soñar, a moverse, a llevar una vida activa.

“El deporte puede transformar a las personas y al país. Nosotros, desde este lado del micrófono, tenemos la tarea de amplificar esa transformación. Mi paso por Tigo Sport me permitió ver el deporte como una herramienta de crecimiento personal y una expresión de emociones intensas”.

El deporte es emoción, pasión y disciplina, pero también es un motor de transformación social. En el marco del Día Internacional del Deporte, Tigo Sports reafirma su compromiso no solo con la transmisión de eventos deportivos, sino con la formación de nuevos talentos en el periodismo, dando voz a historias que inspiran y generan impacto en las comunidades bolivianas.

Maria Laura Mendoza, gerente de comunicación institucional y ESG de Tigo, menciona que la marca ha acompañado la carrera de cientos de deportistas en todo el país y en diferentes disciplinas, contribuyendo a su visibilidad y crecimiento. A su vez, Tigo Sports también homenajea a los portavoces de las historias que transmite.

“Tigo Sports invita a los jóvenes bolivianos a descubrir el periodismo deportivo como una herramienta de cambio, una forma de darle voz a quienes hacen del deporte un símbolo de superación. Porque detrás de cada gol, cada carrera y cada victoria, hay una historia que merece ser contada”, destacó Mendoza.

Sobre Tigo:

Telefónica Celular de Bolivia S.A. (Telecel S.A.) es una filial del grupo empresarial Millicom, proveedor líder de servicios de cable y móviles dedicado a mercados emergentes en América Latina. Nuestra misión es construir autopistas digitales, que conectan personas, mejoran vidas y desarrollan nuestras comunidades.

En Bolivia, Telecel opera desde 1991 y ofrece telefonía e Internet móvil de alta velocidad, Internet fijo ilimitado, Televisión por suscripción, contenido de entretenimiento, servicios de billetera móvil y servicios corporativos. En síntesis, ya sea dentro o fuera del hogar, nuestra cobertura acompaña a los bolivianos en todo momento respondiendo a sus diversas necesidades. Nuestra política ha estado enfocada en democratizar el acceso a la tecnología digital en toda Bolivia. Además, a través de inversiones permanentes ampliamos y diversificamos nuestra infraestructura, jugamos un rol dinamizador en la economía y aportamos al crecimiento del país.

Fuente: Tigo Sports