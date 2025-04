Jeanine Añez: «Después de la cárcel, no le tengo miedo a nada»

A más de cuatro años de su detención, Jeanine Añez manifestó que se siente fortalecida por el apoyo que ha recibido de su familia y seguidores, pero también le ha hecho fuerte el duro trato recibido de parte del régimen.

Fuente: lostiempos.com

«Después de la cárcel yo le puedo decir que no le tengo miedo a nada. Entonces yo me siento con mucha fuerza, evidentemente, conmigo han sido tremendamente implacable el régimen, con una mujer ha sido demasiado duro, pero esto me ha dado muchísima fortaleza y ahorita yo no le tengo miedo a nadie», dijo Añez en entrevista con ERBOL.

Consultada sobre si se siente abandonada por quienes le acompañaron políticamente, la exmandataria dijo que no espera nada de nadie.

«Tengo la bendición de tener unos hijos que son una fuente de apoyo que no se cansa, los tengo a mis abogados y también tengo muchísima gente que me apoya, que está conmigo, que vienen a orar afuera del penal todos los martes y, en realidad, yo me siento muy fortalecida», afirmó.

Consideró que los responsables de las arbitrariedades en su contra, pagarán absolutamente todas cuando dejen el poder que ahora ostentan. «Gracias a Dios ya falta poco», manifestó con un dejo de esperanza.

Indicó que los procesos internacionales iniciados por su caso toman su tiempo, pero está segura que saldrán a su favor.

En el panorama electoral, Añez expresó su apoyo a Samuel Doria Medina, pero enfatizó que el camino correcto es la unidad. Espera que los precandidatos estén conscientes de que posiblemente esta sea la única oportunidad de que el MAS se vaya.

Añez está detenida en el penal de Miraflores. Tiene una sentencia por su asunción presidencial y otros procesos pendientes, incluyendo los casos Senkata y Sacaba.